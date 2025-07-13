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«Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из Костаная участвовала в 144-й сессии Комитета ООН по правам человека
«Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из Костаная участвовала в 144-й сессии Комитета ООН по правам человека
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52134
«Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из Костаная участвовала в 144-й сессии Комитета ООН по правам человека
Отправлено: 13.07.25 - 11:29
Кроме официальной делегации во главе с вице-министром юстиции РК Ботагоз Жакселековой, на сессию приехали казахстанские правозащитники. Было представлено 22 альтернативных доклада, состоялись формальные и неформальные брифинги. Какие проблемы на них поднимали, мы попросили рассказать участницу сессии Александру СЕРГАЗИНОВУ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7631
Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...
Отправлено: 13.07.25 - 11:29
На фоне войны в Палестине и Украины,когда каждый день погибают люди,говорить о каких-то правах выглядит странно,хотя и нужно. Только вот каждый год авторитет ООН занижается превращаясь в обычную говорильню,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 966
Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...
Отправлено: 13.07.25 - 15:07
Позиция как бы правильная,но со стороны видней как говорят, а вот её надо кому-то реализовывать, ведь сейчас население относится ко всему безразлично, то есть пусть занимается те кому это нужно, а я посмотрю, что из этого выйдет, а если будет выгодно или будут нарушаться его личные права, то может быть выскажу свои претензии, а может быть и нет, как в пословице "сколько не говори халва, а во рту слаще не станет"! То есть человечки ищут только на словах правду(справедливость, а быль совсем по-другому расставляет сам принцип Справедливости! Сейчас принцип гос-ва "Закон и порядок", подразумевает участие населения вместе с общественниками, правозащитниками совместно в правоохранительными органами восстановить Справедливость! Так что дерзайте как в пословице "Неплачущему ребенку, мать грудь не дает", и это означает знайте законы, реализуйте их так, чтобы другие исполнители законов знали, что нарушать законы нельзя, следовательно устанавливается порядок, а в целом Справедливость! Учите Конституцию РК и Конституции других стран, на основе которых издаются Законы с целью соблюдения правопорядка в том или ином регионе! есть депутаты маслихатов, депутаты в Парламенте РК, с которыми никто не запрещает встречаться! ведь они сейчас на каникулах, и эти каникулы надо депутатам использовать для встреч с населением региона, от имени которых они присуствуют в законотворческом органе!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45448
Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...
Отправлено: 13.07.25 - 19:26
ООН такая бесполезная шарашка, как ее еще Трамп не разогнал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8170
Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...
Отправлено: 13.07.25 - 21:54
Цитата:
Он поступит как бизнесмен: - перестанет перечислять туда взносы-деньги, за аренду земли и здания поднимет тарифы, за свет, комуналку и прочее - тоже.
Цитата:///как журналисту можно назначить штраф, который в 750 раз превышает минимальную зарплату//
85 000 тенге * 750 = 63 750 000 тенге -серьёзно ??? Есть такой штраф ????
Надо полагать, что:- казахские журналисты самые богатые в СНГ и у них заоблачные гонорары и они могут всего лишь на ОДНУ месячную зарплату сьездит в США на сессию ООН.
111:
как ее еще Трамп не разогнал
как ее еще Трамп не разогнал
Он поступит как бизнесмен: - перестанет перечислять туда взносы-деньги, за аренду земли и здания поднимет тарифы, за свет, комуналку и прочее - тоже.
Цитата:///как журналисту можно назначить штраф, который в 750 раз превышает минимальную зарплату//
85 000 тенге * 750 = 63 750 000 тенге -серьёзно ??? Есть такой штраф ????
Надо полагать, что:- казахские журналисты самые богатые в СНГ и у них заоблачные гонорары и они могут всего лишь на ОДНУ месячную зарплату сьездит в США на сессию ООН.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18287
Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...
Отправлено: 14.07.25 - 00:05
Цитата:
Тоесть кассета с записью была у Александры Кабдулаевны,чекнули
Цитата:
Тем не менее информация с данной кассеты в республиканских телеграмм каналах появились получается? А почему же не на Тобол инфо где Сергазинова является редактором? Что помешало? В Тобол инфо есть скромная статья от 30 января 2024 года под названием "под крылом черного беркута" где Ибрагимов обычно рассказывает о том что стал дедушкой
Дальше в начале февраля точнее 6 февраля на телеграм канале "злобная татешка" появляется пост что на канал прислали письмо от родного брата Ибрагимова с обращением к токаеву что Рустам не виноват
Следом 12 и 13 февраля выходят два материала с подписью авторства Сергазиновой и той самой записью интервью Ибрагимова о пересмотре дела. Естественно сразу же это подхватили все республиканские СМИ
Как-то ну очень всё гладко получается в этой истории))
Одно не понятно
Что могло помешать правозащитнику, редактору большого независимого медиа Александре Сергазиновой опубликовать данный материал у себя?
Мы только отъехали от Житикары, как начались мне звонки с требованием отдать кассету с записью, в Костанае на работу с тем же приезжали сотрудники ДУИС.
Тоесть кассета с записью была у Александры Кабдулаевны,чекнули
Цитата:
Тем не менее информация в республиканских телеграм-каналах появилась, адвокат Ибрагимова требует пересмотра дела. Насколько я знаю, есть и обращение к президенту. А у меня ситуация серьезно осложнилась
Тем не менее информация с данной кассеты в республиканских телеграмм каналах появились получается? А почему же не на Тобол инфо где Сергазинова является редактором? Что помешало? В Тобол инфо есть скромная статья от 30 января 2024 года под названием "под крылом черного беркута" где Ибрагимов обычно рассказывает о том что стал дедушкой
Дальше в начале февраля точнее 6 февраля на телеграм канале "злобная татешка" появляется пост что на канал прислали письмо от родного брата Ибрагимова с обращением к токаеву что Рустам не виноват
Следом 12 и 13 февраля выходят два материала с подписью авторства Сергазиновой и той самой записью интервью Ибрагимова о пересмотре дела. Естественно сразу же это подхватили все республиканские СМИ
Как-то ну очень всё гладко получается в этой истории))
Одно не понятно
Что могло помешать правозащитнику, редактору большого независимого медиа Александре Сергазиновой опубликовать данный материал у себя?
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