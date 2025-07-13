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Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52134
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 16:19
Станут ли нововведения шлагбаумом для бесконечно фиксируемых в регионе лесных пожаров, один из которых - аманкарагайский - будет напоминать о себе еще двум поколениям казахстанцев? В преддверии печальной третьей годовщины пожара корреспондент «НГ» отправился в лес, который все еще только начинает залечивать свои раны.
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Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:19
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:20
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:22
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:23
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:24
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:26
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 16:32
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8170
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 18:36
Цитата:///Нас не пугали эти солончаки. В шестидесятые годы родители привозили из леса землю, чтобы огородик какой-то у нас был. И потихоньку все стало расти!//
Меня тоже: - у меня пашни процентов 40- солонцовые земли с баллом бонитета от 10-18, и ничего - 8-12 ц/га беру ежегодно, в нашем районе и в нашей 3 пустынно-степной зоне, это- суперские показатели.
Главное весной- влагу поймать, то есть НЕ ПРОЗЕВАТЬ и засеять тогда когда есть самое главное богатство моей пашни - наличие влаги в земле, тут уже не смотришь на оптимальные научно-рекомендованные сроки, у тебя свои проверенные жизнью и временем сроки.
Меня тоже: - у меня пашни процентов 40- солонцовые земли с баллом бонитета от 10-18, и ничего - 8-12 ц/га беру ежегодно, в нашем районе и в нашей 3 пустынно-степной зоне, это- суперские показатели.
Главное весной- влагу поймать, то есть НЕ ПРОЗЕВАТЬ и засеять тогда когда есть самое главное богатство моей пашни - наличие влаги в земле, тут уже не смотришь на оптимальные научно-рекомендованные сроки, у тебя свои проверенные жизнью и временем сроки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8170
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 18:37
Цитата:
Сейчас так сможет ??
111:
прыгали тогда
прыгали тогда
Сейчас так сможет ??
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 19:17
Цитата:
Цитата:
Племянница сейчас худющая, сейчас да, сможет, хотя уже и родила
Да и моя по деревьям еще может лазить, ягодки собирать и яблоки
ACROS:
Цитата:
Сейчас так сможет ??
Племянница сейчас худющая, сейчас да, сможет, хотя уже и родила
Да и моя по деревьям еще может лазить, ягодки собирать и яблоки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1020
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 19:29
Статья как маленькая книга, отличная работа журналиста!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18287
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 23:43
Цитата:
Председатель совета аксакалов
Города лисаковска
Лидия Лескова))))
Чем дальше тем смешнее))
И да, она специально получается ради этого аргумента из лисаковска приехала?
Но извините, я на такой земле выросла, я родом из Аманкарагая, - вступает в дискуссию председатель совета аксакалов Лисаковска Лилия ЛЕСКОВА. - Нас не пугали эти солончаки.
Председатель совета аксакалов
Города лисаковска
Лидия Лескова))))
Чем дальше тем смешнее))
И да, она специально получается ради этого аргумента из лисаковска приехала?
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