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Но извините, я на такой земле выросла, я родом из Аманкарагая, - вступает в дискуссию председатель совета аксакалов Лисаковска Лилия ЛЕСКОВА. - Нас не пугали эти солончаки.

Цитата:Председатель совета аксакаловГорода лисаковскаЛидия Лескова))))Чем дальше тем смешнее))И да, она специально получается ради этого аргумента из лисаковска приехала?