НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52134
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди для пропуска грузового транспорта через границу. В частности, предлагается ввести плату за ускоренное пересечение границы. Вы бы поддержали такое предложение?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1524
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, нет и еще раз нет.
Государство из кожи вон лезет, чтобы очередную копейку из кармана населения вытащить. А что оно для этого делает? Когда это кончится?

Ну сделали нам дороги платные. Законно? Еще нет. Они не соответствуют требованиям качества и безопасности. Для чего люди платят налог на транспорт? Для поддержания инфраструктуры. Двойное обложение получается. А платное пересечение границы - это нонсенс. А если забронировал очередь и пробил колесо? Все, депозит упорхнул? И докажи потом что-либо. Вот если бы эти законотворцы своей теньгой платили за предлагаемые ими идеи, вот тогда бы идиотских начинаний стало бы в разы меньше. А так что - очередной вброс, люди завелись, и все на тормозах спустили. А что, спросу то с них нет.
А так - предложил пустую инициативу, оплатил 100 мрп (а чего мелочиться в таких вопросах?), и выноси на публичное обсуждение.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8170
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 18:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 2 пункт: - а, почему и нет, это примерно как с ускоренной выдачей УЛ или паспорта- заплатил по повышенному тарифу и быстрей получил.

Цитата:
vofkakst:
А если забронировал очередь и пробил колесо?


Разбортировал, заклеил, забортировал и приехал и прошёл ВНЕ очереди- бронь (если на есть) наверное никуда не денеться- какая разница когда проезжать границу- главное ВНЕ очереди.

Тут надо у спеца спросить: - у ВИТа.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16732
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 22:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

тут из 4 вариантов нету правильного)
Для чего создали таможенный союз? Что б максимально упростить прохождения товаров между странами ЕАЭС Освобождения от таможенных сборов и тп. Свободное перемещение товаров между странами . Что собственно и работало раньше, паспорт показал и ехай дальше.

Что изменилось за последние лет 5? Сначало появился экспортный отдел, где водители теряют теперь около часа на оформлении груза . А иногда и больше когда их программа барахлит.

Теперь появилась электронка. (но тут будем честны, Россия её первая ввела два года назад.) Наши видать подумали и сказали а мы че лысые. И тоже замутило.
Но наши решили переплюнуть не только РФ но и весь мир. Повторное бронирование очереди 100мрп.тоесть 400 тыщ. Шах и Мат!!! 8-)

[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:19]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16732
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 22:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю на счёт инфляции про 4 пункт. Но то что очередь не уменьшится это точно. Пример есть со стороны России уже 2 года порядок так и не смогли навести.

Потому что это НЕ так должно работать!!!

Обе страны и РФ и КЗ неправильно организовали систему электронной очереди. Проголосовал за 3 пункт.

[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:34]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS