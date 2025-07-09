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Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52134
Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
Отправлено: 09.07.25 - 20:42
Как вообще можно переоборудовать резиденцию президента под такое назначение? Оказалось, с 1 млрд тенге от фонда "Қазақстан халқына" - легко. По крайней мере планируют открыть центр осенью. Работать он будет не только на Костанай, но и на всю область.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4531
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 09.07.25 - 20:42
//Алия Макебаева и Кумар Аксакалов рядом с шахтой будущего лифта//
Вы что издеваетесь, где ТБ? Шахта лифта только ленточкой огорожена? Кто будет отвечать в случае несчастного случая? И они это ещё презентуют!!!
А вот на последнем фото, как раз такой туалет и нужен был бы как минимум, тому колясочнику, которому однушку, вместо двушки дали. Да ещё и непригодную для инвалидов-колясочников.
Вы что издеваетесь, где ТБ? Шахта лифта только ленточкой огорожена? Кто будет отвечать в случае несчастного случая? И они это ещё презентуют!!!
А вот на последнем фото, как раз такой туалет и нужен был бы как минимум, тому колясочнику, которому однушку, вместо двушки дали. Да ещё и непригодную для инвалидов-колясочников.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8170
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 09.07.25 - 23:23
Цитата:
Третье фото - какое то неудачное фото- не очень на нём выглядят презентабельно.
Ракурс как то уродит их.
Эл-починно:
последнем фото
последнем фото
Третье фото - какое то неудачное фото- не очень на нём выглядят презентабельно.
Ракурс как то уродит их.
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 10.07.25 - 08:39
Построили, отделали... а кто работать-то будет? С теми зарплатами что в медицине в гос.учреждениях?? Все хорошие реабилитологи, дефектологи только из-за таких показушных центров и низких в них заплат давно по частным центрам находятся, где им оплачивают и дополнительное обучение, и дают связь с зарубежными центрами. Государство не будет им платить, сколько стоит их адский ежедневный труд. Один массажист, который разминает ДЦП-детей выгорает за полгода от ора и криков, как ребенка, так и родителей.. Дефектологи, из-за того что вынуждены повторять одно и тоже на занятиях с детьми, чтобы они запомнили и хоть что-то отложили в свой мозг, уже давно просят отпуск 2 раза в год. Повторюсь- настоящие спецы, а не те кто просто имеет дипломы по данной профессии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18284
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 11.07.25 - 00:24
Цитата:
Вечная беда госслужбы и частного сектора
Госслужба всегда мелкая зарплата и куча претензий при том что есть некие поблажки в том же самом рабочем плане, отпроситься, заболеть, декрет, отпуск итд
Когда как частный сектор при хорошей зарплате сразу указывает что никакого человеческого отношения тут нет
Либо работаешь на износ за такую зарплату либо вали, за забором ещё очередь стоит
Вот специалисты всех мастей и не знают что выбрать
Работать на государство и сидеть безвылазно на копейках откуда тебя не турнут
Или работать на дядю за хорошие деньги и боятся заболеть?
Вилка капитализма
Ирония в том что можно и на госслужбе найти профессионалов своего дела кто тебе поможет и всё сделает быстро (работая за копейки)
И придти к частнику,заплатить за прием бабки а там какая-то падлюка сидит котрая ниче не знает но бабки грести пытается и только время с ней потратишь и нервы
Михаил:
С теми зарплатами что в медицине в гос.учреждениях?? Все хорошие реабилитологи, дефектологи только из-за таких показушных центров и низких в них заплат давно по частным центрам находятся, где им оплачивают и дополнительное обучение, и дают связь с зарубежными центрами.
С теми зарплатами что в медицине в гос.учреждениях?? Все хорошие реабилитологи, дефектологи только из-за таких показушных центров и низких в них заплат давно по частным центрам находятся, где им оплачивают и дополнительное обучение, и дают связь с зарубежными центрами.
Вечная беда госслужбы и частного сектора
Госслужба всегда мелкая зарплата и куча претензий при том что есть некие поблажки в том же самом рабочем плане, отпроситься, заболеть, декрет, отпуск итд
Когда как частный сектор при хорошей зарплате сразу указывает что никакого человеческого отношения тут нет
Либо работаешь на износ за такую зарплату либо вали, за забором ещё очередь стоит
Вот специалисты всех мастей и не знают что выбрать
Работать на государство и сидеть безвылазно на копейках откуда тебя не турнут
Или работать на дядю за хорошие деньги и боятся заболеть?
Вилка капитализма
Ирония в том что можно и на госслужбе найти профессионалов своего дела кто тебе поможет и всё сделает быстро (работая за копейки)
И придти к частнику,заплатить за прием бабки а там какая-то падлюка сидит котрая ниче не знает но бабки грести пытается и только время с ней потратишь и нервы
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 11.07.25 - 08:51
-Либо работаешь на износ за такую зарплату либо вали, за забором ещё очередь стоит-
У хорошего, думающего частника "курица", несущая "золотые" яйца всегда накормлена, напоена и отдохнувшая. Так что проводить параллели с госслужбой считаю некорректной. Потому как к специалистам с именем ( а такие в Костанае имеются) запись наперед, и именно они решают- будут работать с этим ребенком или нет... А на госслужбе все меньше и меньше профессионалов- дорабатывают до пенсии и уходят, уходят насовсем, взамен их приходят "спецы" которые не поднимая зад со стула, не притрагиваясь к пациенту, глядя в комп ставят диагнозы..
У хорошего, думающего частника "курица", несущая "золотые" яйца всегда накормлена, напоена и отдохнувшая. Так что проводить параллели с госслужбой считаю некорректной. Потому как к специалистам с именем ( а такие в Костанае имеются) запись наперед, и именно они решают- будут работать с этим ребенком или нет... А на госслужбе все меньше и меньше профессионалов- дорабатывают до пенсии и уходят, уходят насовсем, взамен их приходят "спецы" которые не поднимая зад со стула, не притрагиваясь к пациенту, глядя в комп ставят диагнозы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18284
Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
Отправлено: 11.07.25 - 13:10
Цитата:
Думающий частник это частник думающий о своих бабках
А людей он в любое время найти может
Зачем ему за кадры переживать
Цитата:
Спецлисты с именем есть как на госслужбе так и в частном секторе
А ещё смешнее что хороший спец с госслужбы вечером идёт в частный центр и там ещё подрабатывает
Михаил:
У хорошего, думающего частника "курица", несущая "золотые" яйца всегда накормлена, напоена и отдохнувшая.
У хорошего, думающего частника "курица", несущая "золотые" яйца всегда накормлена, напоена и отдохнувшая.
Думающий частник это частник думающий о своих бабках
А людей он в любое время найти может
Зачем ему за кадры переживать
Цитата:
Михаил:
проводить параллели с госслужбой считаю некорректной. Потому как к специалистам с именем ( а такие в Костанае имеются) запись наперед, и именно они решают- будут работать с этим ребенком или нет...
проводить параллели с госслужбой считаю некорректной. Потому как к специалистам с именем ( а такие в Костанае имеются) запись наперед, и именно они решают- будут работать с этим ребенком или нет...
Спецлисты с именем есть как на госслужбе так и в частном секторе
А ещё смешнее что хороший спец с госслужбы вечером идёт в частный центр и там ещё подрабатывает
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8170
Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
Отправлено: 13.07.25 - 21:38
Цитата:
В сельскохозяйственном производстве- такое мало или почти не канает: - даже у Героев Труда в сезон по 10-15 тракторов и комбайнов простаивают- потому что элементарно- НЕКОМУ работать. Они и с Юга и с Узбекистана - откуда только не завозят людей- но, эти люди ВРЕМЕНЩИКИ, да и МЕНТАЛЬНОСТЬ у них другая.
Люди БЕГУТ с села, молодёжь особенно.
abaika95:
А людей он в любое время найти может
А людей он в любое время найти может
В сельскохозяйственном производстве- такое мало или почти не канает: - даже у Героев Труда в сезон по 10-15 тракторов и комбайнов простаивают- потому что элементарно- НЕКОМУ работать. Они и с Юга и с Узбекистана - откуда только не завозят людей- но, эти люди ВРЕМЕНЩИКИ, да и МЕНТАЛЬНОСТЬ у них другая.
Люди БЕГУТ с села, молодёжь особенно.
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