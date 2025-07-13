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≡ Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52134
Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
Отправлено: 13.07.25 - 19:09
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По итогам первых четырех месяцев 2025 года Казахстан оказался главным покупателем российского шоколада. Казахстанцы заплатили за сладкий товар 78,3 млрд долларов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7201
Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
Отправлено: 13.07.25 - 19:09
#1
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Друзья, всем желаю хорошего вечера, мира, радости, добра и отличного настроения!

Молочный шоколад не ем (До 50–60% какао, может быть до 50–55 г сахара на 100 г.), употребляю тёмный шоколад (Какао 80% и более, часто сахара не более 10–20 г, а иногда и меньше). Тёмный шоколад полезнее: для сердца, мозга и давления, при контроле сахара и веса, если нужен натуральный продукт без добавок, особенно полезен форумным грамотеям, сказочникам и людям в возрасте 55 плюс. А молочный шоколад - это скорее десерт, удовольствие, но точно не оздоровительный продукт.

Сам регулярно пью заверенный листовой зелёный чай (воду при заваривании рекомендуют до 80–85°, не кипяток, чтобы немного остыла) с мятой (Разрезанных пару листочков), с лимоном, мёдом и с небольшими кусочками шоколада. Дома всегда круглогодично под рукой растёт натуральный продукт свежая мята, которая - без химии, с эфирными маслами и ароматом.

Отмечают, почему именно шоколад более 80% какао полезен людям после 55 лет:

1. Антиоксиданты (флавоноиды и полифенолы), уменьшают воспаление, защищают клетки от старения. Снижают риск болезней сердца, инсультов, возрастной деградации мозга. В 80%+ шоколаде их больше, чем в зелёном чае и чернике.

2. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Улучшается эластичность сосудов. Снижается артериальное давление (при регулярном и умеренном употреблении). Улучшается кровообращение, особенно в мозге.

3. Здоровье мозга и когнитивная функция. Флавонолы стимулируют приток крови к мозгу, что улучшает память, концентрацию и замедляет возрастные изменения. Некоторые исследования показывают снижение риска деменции и когнитивного спада.

4. Настроение и энергия. Содержит теобромин и немного кофеина, которые мягко бодрят, не перегружая сердце. Способствует выработке серотонина — улучшает настроение. Помогает бороться с вялостью и "возрастной" апатией.

5. Минералы Магний — для нервов, мышц, давления. Железо — предотвращает анемию. Цинк, медь, калий — поддерживают иммунитет и общее самочувствие.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.07.2025 - 20:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в...
Отправлено: 13.07.25 - 19:22
#2
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Российский шоколад помню в детстве, когда мать привозила килограммами его, сейчас наверно тоже качественный.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7201
Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
Отправлено: 13.07.25 - 19:34
#3
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Сегменты разные - дорогие, средние и дешёвые. Состав нужно смотреть, чтобы пальмового или растительное масло не было, молочного жира в тёмном шоколаде тоже не должно быть, всяких имитаторов какао-продуктов, ароматизаторов вкуса какао и.т.д.

Какой-то Бабаевский элитный шоколад раньше хвалили :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 13.07.2025 - 20:39]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7201
Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
Отправлено: 13.07.25 - 19:43
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
Какой-то Бабаевский элитный шоколад раньше хвалили .


Отмечали, что концерн Бабаевский выпускает шоколад уже больше 200 лет. Элитный давно пользуется популярностью.

Здесь хвалили:
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