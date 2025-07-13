Друзья, всем желаю хорошего вечера, мира, радости, добра и отличного настроения!
Молочный шоколад не ем (До 50–60% какао, может быть до 50–55 г сахара на 100 г.), употребляю тёмный шоколад (Какао 80% и более, часто сахара не более 10–20 г, а иногда и меньше). Тёмный шоколад полезнее: для сердца, мозга и давления, при контроле сахара и веса, если нужен натуральный продукт без добавок, особенно полезен форумным грамотеям, сказочникам и людям в возрасте 55 плюс. А молочный шоколад - это скорее десерт, удовольствие, но точно не оздоровительный продукт.
Сам регулярно пью заверенный листовой зелёный чай (воду при заваривании рекомендуют до 80–85°, не кипяток, чтобы немного остыла) с мятой (Разрезанных пару листочков), с лимоном, мёдом и с небольшими кусочками шоколада. Дома всегда круглогодично под рукой растёт натуральный продукт свежая мята, которая - без химии, с эфирными маслами и ароматом.
Отмечают, почему именно шоколад более 80% какао полезен людям после 55 лет:
1. Антиоксиданты (флавоноиды и полифенолы), уменьшают воспаление, защищают клетки от старения. Снижают риск болезней сердца, инсультов, возрастной деградации мозга. В 80%+ шоколаде их больше, чем в зелёном чае и чернике.
2. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Улучшается эластичность сосудов. Снижается артериальное давление (при регулярном и умеренном употреблении). Улучшается кровообращение, особенно в мозге.
3. Здоровье мозга и когнитивная функция. Флавонолы стимулируют приток крови к мозгу, что улучшает память, концентрацию и замедляет возрастные изменения. Некоторые исследования показывают снижение риска деменции и когнитивного спада.
4. Настроение и энергия. Содержит теобромин и немного кофеина, которые мягко бодрят, не перегружая сердце. Способствует выработке серотонина — улучшает настроение. Помогает бороться с вялостью и "возрастной" апатией.
5. Минералы Магний — для нервов, мышц, давления. Железо — предотвращает анемию. Цинк, медь, калий — поддерживают иммунитет и общее самочувствие.
Сегменты разные - дорогие, средние и дешёвые. Состав нужно смотреть, чтобы пальмового или растительное масло не было, молочного жира в тёмном шоколаде тоже не должно быть, всяких имитаторов какао-продуктов, ароматизаторов вкуса какао и.т.д.
Какой-то Бабаевский элитный шоколад раньше хвалили .
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