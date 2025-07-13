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≡ Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52134
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 16:19
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Станут ли нововведения шлагбаумом для бесконечно фиксируемых в регионе лесных пожаров, один из которых - аманкарагайский - будет напоминать о себе еще двум поколениям казахстанцев? В преддверии печальной третьей годовщины пожара корреспондент «НГ» отправился в лес, который все еще только начинает залечивать свои раны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:19
#1
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Хорошая статья, сразу вспомнилось

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:20
#2
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Моя скалолазка

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:22
#3
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Красивый был лес, нам прям так повезло быть в том лесу

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:23
#4
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Во как

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:24
#5
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Так вот прыгали тогда

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 16:26
#6
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Да, такого леса на нашей жизни наверно тут не будет

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 16:32
#7
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Моя то какая довольная

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8170
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 18:36
#8
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Цитата:///Нас не пугали эти солончаки. В шестидесятые годы родители привозили из леса землю, чтобы огородик какой-то у нас был. И потихоньку все стало расти!//

Меня тоже: - у меня пашни процентов 40- солонцовые земли с баллом бонитета от 10-18, и ничего - 8-12 ц/га беру ежегодно, в нашем районе и в нашей 3 пустынно-степной зоне, это- суперские показатели.
Главное весной- влагу поймать, то есть НЕ ПРОЗЕВАТЬ и засеять тогда когда есть самое главное богатство моей пашни - наличие влаги в земле, тут уже не смотришь на оптимальные научно-рекомендованные сроки, у тебя свои проверенные жизнью и временем сроки.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8170
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 18:37
#9
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Цитата:
111:
прыгали тогда


Сейчас так сможет ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Отправлено: 13.07.25 - 19:17
#10
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Сейчас так сможет ??

Племянница сейчас худющая, сейчас да, сможет, хотя уже и родила
Да и моя по деревьям еще может лазить, ягодки собирать и яблоки
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1020
Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...
Отправлено: 13.07.25 - 19:29
#11
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Статья как маленькая книга, отличная работа журналиста!
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