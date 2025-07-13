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Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три года окружено горелым лесом
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