Re: Храм природы? Хлам природы? - Село Аманкарагай почти три...

Отправлено: - 18:36

Цитата:///Нас не пугали эти солончаки. В шестидесятые годы родители привозили из леса землю, чтобы огородик какой-то у нас был. И потихоньку все стало расти!//



Меня тоже: - у меня пашни процентов 40- солонцовые земли с баллом бонитета от 10-18, и ничего - 8-12 ц/га беру ежегодно, в нашем районе и в нашей 3 пустынно-степной зоне, это- суперские показатели.

Главное весной- влагу поймать, то есть НЕ ПРОЗЕВАТЬ и засеять тогда когда есть самое главное богатство моей пашни - наличие влаги в земле, тут уже не смотришь на оптимальные научно-рекомендованные сроки, у тебя свои проверенные жизнью и временем сроки.