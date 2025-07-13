Re: «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из...

Отправлено: - 15:07

Позиция как бы правильная,но со стороны видней как говорят, а вот её надо кому-то реализовывать, ведь сейчас население относится ко всему безразлично, то есть пусть занимается те кому это нужно, а я посмотрю, что из этого выйдет, а если будет выгодно или будут нарушаться его личные права, то может быть выскажу свои претензии, а может быть и нет, как в пословице "сколько не говори халва, а во рту слаще не станет"! То есть человечки ищут только на словах правду(справедливость, а быль совсем по-другому расставляет сам принцип Справедливости! Сейчас принцип гос-ва "Закон и порядок", подразумевает участие населения вместе с общественниками, правозащитниками совместно в правоохранительными органами восстановить Справедливость! Так что дерзайте как в пословице "Неплачущему ребенку, мать грудь не дает", и это означает знайте законы, реализуйте их так, чтобы другие исполнители законов знали, что нарушать законы нельзя, следовательно устанавливается порядок, а в целом Справедливость! Учите Конституцию РК и Конституции других стран, на основе которых издаются Законы с целью соблюдения правопорядка в том или ином регионе! есть депутаты маслихатов, депутаты в Парламенте РК, с которыми никто не запрещает встречаться! ведь они сейчас на каникулах, и эти каникулы надо депутатам использовать для встреч с населением региона, от имени которых они присуствуют в законотворческом органе!