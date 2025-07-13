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≡ В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52134
В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы
Отправлено: 13.07.25 - 19:24
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В пресс-службе Министерства науки и высшего образования напомнили, что он продлится с 13 июля по 20 августа. "Подать документы можно как онлайн, так и через центры приема при университетах", – пояснили в ведомстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45444
Re: В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе...
Отправлено: 13.07.25 - 19:24
#1
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Мы своему в том году сказали, грант не получишь, пойдешь в армию
Получил грант и еще стипендию платят
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