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В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы
В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы
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