Отправлено: - 22:55

Карачун:

Думаю что загонщик мамонтов в яму был умнее и меня, и вас, и всех участников этого форума вместе взятых.

Цитата:Ну это если измерять ум в килограммах мамонтятины. А если в килограммах баранины, то Абайка на Пегасе в степи любого охотника на мамонтов уделает