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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 05:25
#7726
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Цитата:
111:
А зачем учить , если можно говорить на русском?

А чё ты меня спрашиваешь? Спрашивай тех, кто это требование в конституцию добавил :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 08:35
#7727
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Цитата:
maxsaf:
Сейчас один из самых полезных навыков это промт- инжиниринг

Это не всегда вопрос пользы. Любой навык это в первую очередь нейронная сеть, а вернее комплекс нейронных сетей.
Навык письма руками, не посредством тыкания в кнопки или экран, это очень сложный навык задействующий очень много нейронных сетей одновременно, плюс, что очень не маловажно, умение формулировать мысль, оформлять её и делать законченной до того как она будет перенесена на носитель, бумагу.
Возможно у автора просто есть потребность не в чем-то легковесном и бессмысленном, в суррогате человека если угодно, а в умении конструировать и понимать хоть сколько-нибудь сложные, комплексные концепции.
Это чисто гипотетическое предположение, поскольку склонность к приверженности теориям заговора как правило всего этого не требует. Потому как теории эти крайне просты и незатейливы, и очень легко понятны.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 08:48
#7728
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Цитата:
maxsaf:
начиная с навыка загона мамонтов в яму

Верно. Но беда в том, что помимо загона мамонтов в яму человек обладал огромным количеством самых разноплановых навыков. Думаю что загонщик мамонтов в яму был умнее и меня, и вас, и всех участников этого форума вместе взятых. Просто мы едва ли сможем загнать мамонта даже если нам показать как это делается, а вот обучить его тыкать в кнопки труда не составит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 18:04
#7729
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А чё ты меня спрашиваешь?

Это не вопрос, это логика.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 22:02
#7730
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Всё театр одного актёра на сегодня закрывается.
Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали!
Всем байки и хороших снов! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 22:55
#7731
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Цитата:
Карачун:
Думаю что загонщик мамонтов в яму был умнее и меня, и вас, и всех участников этого форума вместе взятых.

Ну это если измерять ум в килограммах мамонтятины. А если в килограммах баранины, то Абайка на Пегасе в степи любого охотника на мамонтов уделает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 22:57
#7732
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Цитата:
111:
Это как вуарерист, который показывает свой орган по частям из кустов и вновь прячется в кусты, исследуя мнение общества..

Тебе к доктору надо, вчера 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 23:14
#7733
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Цитата:
maxsaf:
Тебе к доктору надо, вчера

Тебя смутили органы из пальчиков?
Цитата:
Эл-починно:
Наши пальчики устали!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 01:40
#7734
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Цитата:
111:
Тебя смутили органы из пальчиков?

Меня смущает лишь одно - почему ты до сих пор на свободе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 13:47
#7735
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, на будущей неделе ждём обещанного заявления миротворца Дональда Трампа, который обещал россиянам преподнести большие сюрпризы, пусть всё сложится для всех сторон благополучно!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 15:24
#7736
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Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, на будущей неделе ждём обещанного заявления миротворца Дональда Трампа, который обещал россиянам преподнести большие сюрпризы, пусть всё сложится для всех сторон благополучно!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 15:46
#7737
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Отмечают, что В Кремле ожидают важное заявление по России, которое анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – сказал Песков.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 21:04
#7738
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Прикол, любовница самого главного в России патриота Белоусова гоняет на военных самолетах по ресторанам по всей России..
Тогда как на СВО этой техники не хватает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 22:33
#7739
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Цитата:
111:
гоняет на военных самолетах по ресторанам по всей России..
---

---Где ты только это гамно находишь ?
:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 22:43
#7740
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Цитата:
111:
Прикол, любовница самого главного в России патриота Белоусова г

----Где ссылка ? Без неё - это простое вранье :-x
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