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≡ «Когда беру кирпич, чувствую его силу» - Чемпион и рекордсмен мира из Астаны о пути к победе и борьбе с нынешним недугом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52128
«Когда беру кирпич, чувствую его силу» - Чемпион и рекордсмен мира из Астаны о пути к победе и борьбе с нынешним недугом
Отправлено: 12.07.25 - 22:19
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Арман СУЛЕЙМЕН - дзюдоист, 18-кратный рекордсмен мира (11-кратный по версии NAP 7 WAO), обладатель уникальных рекордов КИН, сокрушивший одним ударом 10 кирпичей. Его путь отмечен 10-кратным титулом чемпиона мира, 17-кратным званием чемпиона Кубка мира и трехкратной победой на чемпионате Азии. Мы поговорили с ним в Астане, где проживает спортсмен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: «Когда беру кирпич, чувствую его силу» - Чемпион и...
Отправлено: 12.07.25 - 22:19
#1
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Как то на любителя, кому то нравится чемпионат по плевкам, или по поеданию каких то бюргеров, тут по ломанию кирпичей..
ВДВшники по ломанию головы об бутылку..
Ну что то там есть наверно, но я не любитель футбола, если выбирать, лучше посмотрю футбол.,
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