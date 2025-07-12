Re: «Когда беру кирпич, чувствую его силу» - Чемпион и...

Отправлено: - 22:19

Как то на любителя, кому то нравится чемпионат по плевкам, или по поеданию каких то бюргеров, тут по ломанию кирпичей..

ВДВшники по ломанию головы об бутылку..

Ну что то там есть наверно, но я не любитель футбола, если выбирать, лучше посмотрю футбол.,