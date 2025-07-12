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Арсений Великород: Куда язык доведет?
Арсений Великород: Куда язык доведет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52128
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 14:09
Демография, коммуникация, экономика - уже сегодня тревожат меня (в плане аналитическом) в преддверии «большого завтра» в Казахстане. Поскольку современный мир не прост, то и подходы к анализу его явлений тем более не должны сводиться к простым правилам.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1455
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 14:09
Много слов и только.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18284
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 16:50
Цитата:
Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ
Куда язык доведет?
Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 301
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 18:42
Цитата:
С языка снял.
abaika95:
Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ
Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ
С языка снял.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8165
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 20:49
Цитата:
Про таких писали в 19 веке:"...как далеки они от народа..." или же на современном языке- мой внук мне говорит:"...ата, будь проще и народ потянется за тобой...".
Зачем писать такие статьи тут в "НГ" и ещё таким пафосным стилем- действительно,- НЕИНТЕРЕСНО, хотя я дочитал до конца и мысль автора понял, но она эта мысль - никому НЕ НУЖНА, скажем так:- НЕАКТУАЛЬНА.
Филипповна:
С языка снял.
С языка снял.
Про таких писали в 19 веке:"...как далеки они от народа..." или же на современном языке- мой внук мне говорит:"...ата, будь проще и народ потянется за тобой...".
Зачем писать такие статьи тут в "НГ" и ещё таким пафосным стилем- действительно,- НЕИНТЕРЕСНО, хотя я дочитал до конца и мысль автора понял, но она эта мысль - никому НЕ НУЖНА, скажем так:- НЕАКТУАЛЬНА.
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:05
Блин, читал утром, сейчас перечитаю еще раз, может до меня что то дойдет
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:09
Цитата:
Автор боится новой технологии ИИ, как когда то боялись круглого земного шара, или в недавнем прошлом интернета или сотовых вышек.,
Сегодня к первому классу ребенок должен уметь читать и считать, но в то же время весь процесс обучения находится в большой опасности из-за злоупотребления возможностями технологий ИИ.
Автор боится новой технологии ИИ, как когда то боялись круглого земного шара, или в недавнем прошлом интернета или сотовых вышек.,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4530
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:10
Цитата:
Гложут смутные сомнения!
111:
может до меня что то дойдет
может до меня что то дойдет
Гложут смутные сомнения!
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:11
Цитата:
В образовании автор все таки увидел что то хорошее
Ну наконец то..
Конечно, всегда есть что-то хорошее – прекрасные преподаватели, устремленные и способные ученики, реализующиеся прекрасные инициативы, способствующие углублению знаний.
В образовании автор все таки увидел что то хорошее
Ну наконец то..
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:14
Цитата:
Тут автор проповедует «родной» язык, что нужно на нем хорошо говорить, опять же боясь ИИ и новых разработок, что говорить на родном языке скоро будет вовсе необязательно и переводчик твоим же голосом скажет скоро все что требуется на ЛЮБОМ языке
Все это есть, но оно остается как бы приятным исключением, не входит в постоянную практику. И такая ситуация не может не вызывать беспокойства. Ведь, в современном мире надо не только прекрасно владеть своим родным языком, средний уровень владения которым, к сожалению, подчас кажется ниже среднего (явных ошибок и косноязычия в переписке
Тут автор проповедует «родной» язык, что нужно на нем хорошо говорить, опять же боясь ИИ и новых разработок, что говорить на родном языке скоро будет вовсе необязательно и переводчик твоим же голосом скажет скоро все что требуется на ЛЮБОМ языке
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:15
Цитата:
Тут все очень странно..
Не зная этих языков, как говорится, девчонка тебе не даст?
И ты останешься маленьким в этом огромном мире?
Опять какая то фобия автора..
но и абсолютно необходимо говорить как минимум на одном мировом языке – английский, немецкий, французский, турецкий — хотя бы один из них на выходе во взрослую жизнь
Тут все очень странно..
Не зная этих языков, как говорится, девчонка тебе не даст?
И ты останешься маленьким в этом огромном мире?
Опять какая то фобия автора..
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:18
Цитата:
Тут автор льстит нашим властям
Вопрос- Зачем?
В Германии например экономика сдала сбой, но в целом идет неплохо далее..
Сравни зарплаты как говорится.
К чему вообще хвалить нашу недоякономику?
А ведь экономика наша едет неплохо. Есть чем гордиться.
Тут автор льстит нашим властям
Вопрос- Зачем?
В Германии например экономика сдала сбой, но в целом идет неплохо далее..
Сравни зарплаты как говорится.
К чему вообще хвалить нашу недоякономику?
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:20
Цитата:
Автор не экономист
Как можно разогревать ростом экономику , надувная пузыри и потом куда падать?
В этих условиях я боюсь, что мы не увидим потребного экономического роста. А он на длинной дистанции нужен.
Автор не экономист
Как можно разогревать ростом экономику , надувная пузыри и потом куда падать?
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:25
Цитата:
Тут автор недоволен что население растет и говорит, что большое население это тормоз в экономике..
Странно, зачем тогда Германия набирает турков и сирийцев, а Россия уже и индусов думает завезти миллионами?
Ну таджики и узбеки поощряются?
Мне кажется он не очень верно смотрит по ситуации.
Да, дворниками и перекладыватели брусчаток, может быть и не будет в будущем такого набора, а как же физики, ядерщики, генетики?
Автор думает что и через 40 лет наши дети будут ходить с ломами зимой и убирать лед на дорогах?
И пока нет предпосылок для того, чтобы этот рост остановился. Но мало кто задумывается, что через 20 лет сегодняшние 3-4 летние выйдут на рынок труда. И тогда самым главным вопросом станет способность экономики страны предложить им рабочие места. В противном случае
Тут автор недоволен что население растет и говорит, что большое население это тормоз в экономике..
Странно, зачем тогда Германия набирает турков и сирийцев, а Россия уже и индусов думает завезти миллионами?
Ну таджики и узбеки поощряются?
Мне кажется он не очень верно смотрит по ситуации.
Да, дворниками и перекладыватели брусчаток, может быть и не будет в будущем такого набора, а как же физики, ядерщики, генетики?
Автор думает что и через 40 лет наши дети будут ходить с ломами зимой и убирать лед на дорогах?
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:29
Цитата:
А может просто не язык нужно знать, а сделаться как то умнее и прагматичнее?
Ну знает президент свой язык и что?
Может не надо экономику смешивать со знанием того или иного языка?
Где наша экономика?
Где та же российская?
С другой же стороны развитие экономики всегда зависит от языка и языков.
А может просто не язык нужно знать, а сделаться как то умнее и прагматичнее?
Ну знает президент свой язык и что?
Может не надо экономику смешивать со знанием того или иного языка?
Где наша экономика?
Где та же российская?
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