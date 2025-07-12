Отправлено: - 21:09

Сегодня к первому классу ребенок должен уметь читать и считать, но в то же время весь процесс обучения находится в большой опасности из-за злоупотребления возможностями технологий ИИ.

Цитата:Автор боится новой технологии ИИ, как когда то боялись круглого земного шара, или в недавнем прошлом интернета или сотовых вышек.,