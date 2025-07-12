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≡ Арсений Великород: Куда язык доведет?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52128
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 14:09
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Демография, коммуникация, экономика - уже сегодня тревожат меня (в плане аналитическом) в преддверии «большого завтра» в Казахстане. Поскольку современный мир не прост, то и подходы к анализу его явлений тем более не должны сводиться к простым правилам.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1455
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 14:09
#1
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Много слов и только.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18284
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 16:50
#2
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Цитата:
Куда язык доведет?



Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
301
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 18:42
#3
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Цитата:
abaika95:
Человек пишет о языке но таким "не коммуникативным" языком что я даже не дочитал материал, что делаю редко в НГ

С языка снял.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8165
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 20:49
#4
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Цитата:
Филипповна:
С языка снял.


Про таких писали в 19 веке:"...как далеки они от народа..." или же на современном языке- мой внук мне говорит:"...ата, будь проще и народ потянется за тобой...".

Зачем писать такие статьи тут в "НГ" и ещё таким пафосным стилем- действительно,- НЕИНТЕРЕСНО, хотя я дочитал до конца и мысль автора понял, но она эта мысль - никому НЕ НУЖНА, скажем так:- НЕАКТУАЛЬНА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:05
#5
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Блин, читал утром, сейчас перечитаю еще раз, может до меня что то дойдет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:09
#6
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Цитата:
Сегодня к первому классу ребенок должен уметь читать и считать, но в то же время весь процесс обучения находится в большой опасности из-за злоупотребления возможностями технологий ИИ.

Автор боится новой технологии ИИ, как когда то боялись круглого земного шара, или в недавнем прошлом интернета или сотовых вышек.,
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4530
Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:10
#7
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Цитата:
111:
может до меня что то дойдет

Гложут смутные сомнения! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:11
#8
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Цитата:
Конечно, всегда есть что-то хорошее – прекрасные преподаватели, устремленные и способные ученики, реализующиеся прекрасные инициативы, способствующие углублению знаний.

В образовании автор все таки увидел что то хорошее
Ну наконец то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:14
#9
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Цитата:
Все это есть, но оно остается как бы приятным исключением, не входит в постоянную практику. И такая ситуация не может не вызывать беспокойства. Ведь, в современном мире надо не только прекрасно владеть своим родным языком, средний уровень владения которым, к сожалению, подчас кажется ниже среднего (явных ошибок и косноязычия в переписке

Тут автор проповедует «родной» язык, что нужно на нем хорошо говорить, опять же боясь ИИ и новых разработок, что говорить на родном языке скоро будет вовсе необязательно и переводчик твоим же голосом скажет скоро все что требуется на ЛЮБОМ языке
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:15
#10
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Цитата:
но и абсолютно необходимо говорить как минимум на одном мировом языке – английский, немецкий, французский, турецкий — хотя бы один из них на выходе во взрослую жизнь

Тут все очень странно..
Не зная этих языков, как говорится, девчонка тебе не даст?
И ты останешься маленьким в этом огромном мире?
Опять какая то фобия автора..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:18
#11
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Цитата:
А ведь экономика наша едет неплохо. Есть чем гордиться.

Тут автор льстит нашим властям
Вопрос- Зачем?
В Германии например экономика сдала сбой, но в целом идет неплохо далее..
Сравни зарплаты как говорится.
К чему вообще хвалить нашу недоякономику?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:20
#12
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Цитата:
В этих условиях я боюсь, что мы не увидим потребного экономического роста. А он на длинной дистанции нужен.

Автор не экономист
Как можно разогревать ростом экономику , надувная пузыри и потом куда падать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:25
#13
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Цитата:
И пока нет предпосылок для того, чтобы этот рост остановился. Но мало кто задумывается, что через 20 лет сегодняшние 3-4 летние выйдут на рынок труда. И тогда самым главным вопросом станет способность экономики страны предложить им рабочие места. В противном случае

Тут автор недоволен что население растет и говорит, что большое население это тормоз в экономике..
Странно, зачем тогда Германия набирает турков и сирийцев, а Россия уже и индусов думает завезти миллионами?
Ну таджики и узбеки поощряются?
Мне кажется он не очень верно смотрит по ситуации.
Да, дворниками и перекладыватели брусчаток, может быть и не будет в будущем такого набора, а как же физики, ядерщики, генетики?
Автор думает что и через 40 лет наши дети будут ходить с ломами зимой и убирать лед на дорогах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45432
Re: Арсений Великород: Куда язык доведет?
Отправлено: 12.07.25 - 21:29
#14
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Цитата:
С другой же стороны развитие экономики всегда зависит от языка и языков.

А может просто не язык нужно знать, а сделаться как то умнее и прагматичнее?
Ну знает президент свой язык и что?
Может не надо экономику смешивать со знанием того или иного языка?
Где наша экономика?
Где та же российская?
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