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Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я

Цитата:.....здрасти с какАвА перепуга ты стал принадлежать к русскому миру? мы здесь все знаем ты всегда был против его так да так ..никак не пойму ты за белых или красных?...мобикими называл убежантов....а я пiду послухаю як гарни хлопчики спiвають....им бы ридну нэньку защищать а вони глотки рвут...