maxsaf: Сейчас один из самых полезных навыков это промт- инжиниринг
Это не всегда вопрос пользы. Любой навык это в первую очередь нейронная сеть, а вернее комплекс нейронных сетей. Навык письма руками, не посредством тыкания в кнопки или экран, это очень сложный навык задействующий очень много нейронных сетей одновременно, плюс, что очень не маловажно, умение формулировать мысль, оформлять её и делать законченной до того как она будет перенесена на носитель, бумагу. Возможно у автора просто есть потребность не в чем-то легковесном и бессмысленном, в суррогате человека если угодно, а в умении конструировать и понимать хоть сколько-нибудь сложные, комплексные концепции. Это чисто гипотетическое предположение, поскольку склонность к приверженности теориям заговора как правило всего этого не требует. Потому как теории эти крайне просты и незатейливы, и очень легко понятны.
Верно. Но беда в том, что помимо загона мамонтов в яму человек обладал огромным количеством самых разноплановых навыков. Думаю что загонщик мамонтов в яму был умнее и меня, и вас, и всех участников этого форума вместе взятых. Просто мы едва ли сможем загнать мамонта даже если нам показать как это делается, а вот обучить его тыкать в кнопки труда не составит.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, на будущей неделе ждём обещанного заявления миротворца Дональда Трампа, который обещал россиянам преподнести большие сюрпризы, пусть всё сложится для всех сторон благополучно!
Kairat stayer: Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, на будущей неделе ждём обещанного заявления миротворца Дональда Трампа, который обещал россиянам преподнести большие сюрпризы, пусть всё сложится для всех сторон благополучно!
Отмечают, что В Кремле ожидают важное заявление по России, которое анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – сказал Песков.
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