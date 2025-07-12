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≡ Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане. Нацбанк утвердил новые правила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52127
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане. Нацбанк утвердил новые правила
Отправлено: 12.07.25 - 13:58
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В Казахстане официально решили отказаться от уличных табло с курсами валют. Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Ориентировочно - в начале сентября этого года.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1455
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане. Нацбанк...
Отправлено: 12.07.25 - 13:58
#1
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Бред какой то!
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