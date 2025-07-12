НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная считает, что акимат в борьбе с паводком нарушил его права
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52126
Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная считает, что акимат в борьбе с паводком нарушил его права
Отправлено: 12.07.25 - 09:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский предприниматель Павел АРТЕМЬЕВ уже около 20 лет владеет участком в 2 га по адресу ул. Доненбаевой, 7 «А» (напротив «Тобыл Арены»). Здесь в его собственности находится склад промтоваров, в будущем он планировал расширяться. Но акимат города решил по-другому…
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1463
Re: Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная...
Отправлено: 12.07.25 - 09:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь выясняется, что оказывается была ливнёвка, но оказалась на/под частной территорией. В таких делах всегда другое интересно: был же чиновник-дурачок, который в своё время выдал ему этот участок, почему их не находят и не наказывают? Плевать, что прошло 20 лет, он сменил должность, на пенсии, уважаемый человек и пр. Пока наказание не будет необратимым, так и будет вот такой бардак.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1463
Re: Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная...
Отправлено: 12.07.25 - 09:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё решают вопросы такие за счёт налогоплательщиков всегда: или дадут компенсацию или будут строить в обход по завышенной цене.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS