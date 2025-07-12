Re: Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная...

Отправлено: - 09:53

А теперь выясняется, что оказывается была ливнёвка, но оказалась на/под частной территорией. В таких делах всегда другое интересно: был же чиновник-дурачок, который в своё время выдал ему этот участок, почему их не находят и не наказывают? Плевать, что прошло 20 лет, он сменил должность, на пенсии, уважаемый человек и пр. Пока наказание не будет необратимым, так и будет вот такой бардак.