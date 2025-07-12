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Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная считает, что акимат в борьбе с паводком нарушил его права
Возле склада будет... ливневка - Предприниматель из Костаная считает, что акимат в борьбе с паводком нарушил его права
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