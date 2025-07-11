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Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52123
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Отправлено: 11.07.25 - 18:09
- Сегодня в ходе рабочей встречи с участием заместителя руководителя Управления культуры и организатора принято решение о согласовании проведения концерта группы «Quest Pistols» в Костанае, - сообщает в ответе на запрос руководитель отдела культуры акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45416
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Отправлено: 11.07.25 - 18:09
Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я, там устроит провокацию и запахнет очередной Одессой?
И как посмотрит на это Их Величество?
[Исправлено: 111, 11.07.2025 - 19:11]
И как посмотрит на это Их Величество?
[Исправлено: 111, 11.07.2025 - 19:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18282
Re: Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки...
Отправлено: 11.07.25 - 23:32
Если сначала запрещали а потом типа разрешили то жди чего-то не хорошего. Просто так ничего делать не будут, особенно сейчас в период международного напряга.
А всё возможно сейчас.
Кто-нибудь выскачит на сцену и что-то сделает певцам
Что-нибудь бумкнет
Или пожар нечайный
И главное власть-руки в брюки
Скажет "ребят мы же хотели чтобы всё хорошо и тихо" нет вы захотели чтобы было напряжённо? Ну вот а мы же предупреждали
Всё никаких концертов вообще
На месте ребят из Quest pistols я бы пробил почву перед приездом
Капитан Каратаев никуда не делся к слову.....
А всё возможно сейчас.
Кто-нибудь выскачит на сцену и что-то сделает певцам
Что-нибудь бумкнет
Или пожар нечайный
И главное власть-руки в брюки
Скажет "ребят мы же хотели чтобы всё хорошо и тихо" нет вы захотели чтобы было напряжённо? Ну вот а мы же предупреждали
Всё никаких концертов вообще
На месте ребят из Quest pistols я бы пробил почву перед приездом
Капитан Каратаев никуда не делся к слову.....
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Отправлено: 11.07.25 - 23:48
Цитата:
А почему?
abaika95:
Капитан Каратаев никуда не делся к слову.....
Капитан Каратаев никуда не делся к слову.....
А почему?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2084
Re: Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки...
Отправлено: 12.07.25 - 00:45
Цитата:
.....здрасти с какАвА перепуга ты стал принадлежать к русскому миру? мы здесь все знаем ты всегда был против его так да так ..никак не пойму ты за белых или красных?...мобикими называл убежантов....а я пiду послухаю як гарни хлопчики спiвають....им бы ридну нэньку защищать а вони глотки рвут...
111:
Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я
Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я
.....здрасти с какАвА перепуга ты стал принадлежать к русскому миру? мы здесь все знаем ты всегда был против его так да так ..никак не пойму ты за белых или красных?...мобикими называл убежантов....а я пiду послухаю як гарни хлопчики спiвають....им бы ридну нэньку защищать а вони глотки рвут...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2084
Re: Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки...
Отправлено: 12.07.25 - 00:52
.....у двоих хлопчиков который с партаками и в панамке глаза накрашены у них там стало модно красить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 196
Re: Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки...
Отправлено: 12.07.25 - 01:17
Цитата:
В любом нормальном государстве для обеспечения безопасности существуют органы государственной безопасности и органы внутренних дел. У нас государство не нормальное? Или наши органы не справляются с возложенной на них задачей? За что они тогда зарплату получают и для чего нам тут такой силовой аппарат - чтобы нас в стойле держать по кухням или в целом для безопасности страны? Это прямая их обязанность обеспечивать порядок и антитеррористическую безопасность при проведении массовых мероприятий? Или ты думаешь, они у нас просто так хлеб свой едят?
Понятное дело, что безопасность проще обеспечить на зоне строго режима. Но мы то не сидим. Никем не приговорены. И войны, слава богу, у нас нет. Так что жизнь должна идти своим чередом, а дураков везде и всегда хватает - вне зависимости от обстоятельств. На это есть и полиция.
abaika95:
А всё возможно сейчас. Кто-нибудь выскачит на сцену и что-то сделает певцам
А всё возможно сейчас. Кто-нибудь выскачит на сцену и что-то сделает певцам
В любом нормальном государстве для обеспечения безопасности существуют органы государственной безопасности и органы внутренних дел. У нас государство не нормальное? Или наши органы не справляются с возложенной на них задачей? За что они тогда зарплату получают и для чего нам тут такой силовой аппарат - чтобы нас в стойле держать по кухням или в целом для безопасности страны? Это прямая их обязанность обеспечивать порядок и антитеррористическую безопасность при проведении массовых мероприятий? Или ты думаешь, они у нас просто так хлеб свой едят?
Понятное дело, что безопасность проще обеспечить на зоне строго режима. Но мы то не сидим. Никем не приговорены. И войны, слава богу, у нас нет. Так что жизнь должна идти своим чередом, а дураков везде и всегда хватает - вне зависимости от обстоятельств. На это есть и полиция.
Re: Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки...
Отправлено: 12.07.25 - 01:38
Цитата:
Ты провокации можешь устраивать только тут, на форуме. На остальное - кишка тонка.
111:
Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я, там устроит провокацию и запахнет очередной Одессой?
Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я, там устроит провокацию и запахнет очередной Одессой?
Ты провокации можешь устраивать только тут, на форуме. На остальное - кишка тонка.
-
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