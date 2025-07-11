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Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае признаны несостоявшимися
Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае признаны несостоявшимися
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52123
Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае признаны несостоявшимися
Отправлено: 11.07.25 - 14:06
Проектируемая территория располагается в границах улиц Набережная - Гоголя — Каирбекова — Аль-Фараби. Сейчас в этом тихом центре стоят преимущественно малоэтажные индивидуальные дома. В будущем их должны сменить 9-этажки.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1523
Re: Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае...
Отправлено: 11.07.25 - 14:06
Эти чиновники - временная масса. Приехали - понатыкали своих подписей, нахапали, и уехали дальше. А нам с их результатами жить и страдать. Надо направлять письмо открытое в администрацию президента. Налицо - нарушение конституции РК, святую защиту которой эти *даже не знаю как после этого их назвать* вообще то должны осуществлять.
Типа демократия - насильно сносить не будут - сами договаривайтесь о продаже и сносе - это просто иллюзия выбора. Пыль в глаза.
Вот пожалуйста - сделали вокзал базаром. Стало лучше? Нет.
Снесли кинотеатр, впендюрили mart. Стало лучше? Нет
Воткнули этот треклятый Василевский. Стало лучше? Время покажет. Ох, как покажет, какая фатальная это ошибка. Но этим-то невдомёк проблемы и чаяния внизусидящих.
Город довели до состояния пустыни. Избавили город от деревьев и газонов. А теперь торчки в горшках на заборах вдоль дорог мы называем программной озеленения. Снос исторического памятника и возведение обычного жилого дома у нас теперь "реконструкция" - только за подмену понятий нужно несколько задниц местом в камере наградить. И назвать это командировкой. Ну чтобы почувствовали, в чем сила слова, и как на практике выглядит подмена понятий.
Почему исполнительная власть, которая (по закону вроде как ) представляет НАШИ интересы, на наши же интересы забивает большой и проплаченный болт? Кто, как не они, отстоят волю народа, слугами которого они являются, и (по конституции РК) является единственным источником власти в стране?
Типа демократия - насильно сносить не будут - сами договаривайтесь о продаже и сносе - это просто иллюзия выбора. Пыль в глаза.
Вот пожалуйста - сделали вокзал базаром. Стало лучше? Нет.
Снесли кинотеатр, впендюрили mart. Стало лучше? Нет
Воткнули этот треклятый Василевский. Стало лучше? Время покажет. Ох, как покажет, какая фатальная это ошибка. Но этим-то невдомёк проблемы и чаяния внизусидящих.
Город довели до состояния пустыни. Избавили город от деревьев и газонов. А теперь торчки в горшках на заборах вдоль дорог мы называем программной озеленения. Снос исторического памятника и возведение обычного жилого дома у нас теперь "реконструкция" - только за подмену понятий нужно несколько задниц местом в камере наградить. И назвать это командировкой. Ну чтобы почувствовали, в чем сила слова, и как на практике выглядит подмена понятий.
Почему исполнительная власть, которая (по закону вроде как ) представляет НАШИ интересы, на наши же интересы забивает большой и проплаченный болт? Кто, как не они, отстоят волю народа, слугами которого они являются, и (по конституции РК) является единственным источником власти в стране?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45416
Re: Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае...
Отправлено: 11.07.25 - 18:18
Это как вуарерист, который показывает свой орган по частям из кустов и вновь прячется в кусты, исследуя мнение общества..
И если оно готово и не говорит ничего, то он показывает весь орган, напяливая его на глобус.,
Вот этот Алпамыс от туда же, с кустов..
И если оно готово и не говорит ничего, то он показывает весь орган, напяливая его на глобус.,
Вот этот Алпамыс от туда же, с кустов..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 154
Re: Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае...
Отправлено: 11.07.25 - 22:26
"Проект детальной планировки разработало ТОО «Инфоком Азия». По словам руководителя отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Гулсары КУРМАНГАЛИЕВОЙ, которая председательствовала на слушаниях 9 июля, ПДП выполнен в строгом соответствии с генеральным планом областного центра." Это цитата.
Вот же врёт неуважаемая мной госпожа Курмангалиева, причём врёт нагло! Я не поленился и скачал Генеральный План г.Костаная от 2020 года и что я увидел? На предлагаемом ПДП месте есть дошкольное учреждение (!), объекты КБО (магазины, кафе,банки,салоны красоты и прочее..), но нет многоэтажной застройки! Мало того,что застройку начали вообще без документов и разрешений, так ещё врут на каждом шагу. Все ранее прошедшие слушания по ПДП разных районов также не соответствуют Генеральному плану (пока действующему), разве это не повод возбудится той же прокуратуре? Но глаза у Фемиды (конкретно прокуратуры) замазаны незаконной постройкой городом здания Областной Прокуратуры(крайним сделали мелкого чиновника и общественный фонд). Я уже писал,что спешно разрабатываемый НОВЫЙ генплан естественно будет клоном всех этих ПДП и хотелок застройщиков. Вопиющие факты и беззаконие! А газета не могла бы сделать запрос по поводу расхождения всех ПДП с генпланом ? Даже заранее знаю ответ и крайней сделают Курмангалиеву (не так выразилась,не так подали СМИ)..
Вот же врёт неуважаемая мной госпожа Курмангалиева, причём врёт нагло! Я не поленился и скачал Генеральный План г.Костаная от 2020 года и что я увидел? На предлагаемом ПДП месте есть дошкольное учреждение (!), объекты КБО (магазины, кафе,банки,салоны красоты и прочее..), но нет многоэтажной застройки! Мало того,что застройку начали вообще без документов и разрешений, так ещё врут на каждом шагу. Все ранее прошедшие слушания по ПДП разных районов также не соответствуют Генеральному плану (пока действующему), разве это не повод возбудится той же прокуратуре? Но глаза у Фемиды (конкретно прокуратуры) замазаны незаконной постройкой городом здания Областной Прокуратуры(крайним сделали мелкого чиновника и общественный фонд). Я уже писал,что спешно разрабатываемый НОВЫЙ генплан естественно будет клоном всех этих ПДП и хотелок застройщиков. Вопиющие факты и беззаконие! А газета не могла бы сделать запрос по поводу расхождения всех ПДП с генпланом ? Даже заранее знаю ответ и крайней сделают Курмангалиеву (не так выразилась,не так подали СМИ)..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1523
Re: Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае...
Отправлено: 12.07.25 - 00:49
Цитата:
Вы всё не так поняли)))это другое
не так выразилась,не так подали СМИ
Вы всё не так поняли)))это другое
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