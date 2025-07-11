Re: Общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» в Костанае...

Отправлено: - 14:06

Эти чиновники - временная масса. Приехали - понатыкали своих подписей, нахапали, и уехали дальше. А нам с их результатами жить и страдать. Надо направлять письмо открытое в администрацию президента. Налицо - нарушение конституции РК, святую защиту которой эти *даже не знаю как после этого их назвать* вообще то должны осуществлять.



Типа демократия - насильно сносить не будут - сами договаривайтесь о продаже и сносе - это просто иллюзия выбора. Пыль в глаза.



Вот пожалуйста - сделали вокзал базаром. Стало лучше? Нет.

Снесли кинотеатр, впендюрили mart. Стало лучше? Нет

Воткнули этот треклятый Василевский. Стало лучше? Время покажет. Ох, как покажет, какая фатальная это ошибка. Но этим-то невдомёк проблемы и чаяния внизусидящих.

Город довели до состояния пустыни. Избавили город от деревьев и газонов. А теперь торчки в горшках на заборах вдоль дорог мы называем программной озеленения. Снос исторического памятника и возведение обычного жилого дома у нас теперь "реконструкция" - только за подмену понятий нужно несколько задниц местом в камере наградить. И назвать это командировкой. Ну чтобы почувствовали, в чем сила слова, и как на практике выглядит подмена понятий.



Почему исполнительная власть, которая (по закону вроде как ) представляет НАШИ интересы, на наши же интересы забивает большой и проплаченный болт? Кто, как не они, отстоят волю народа, слугами которого они являются, и (по конституции РК) является единственным источником власти в стране?