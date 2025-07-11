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≡ Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52123
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Отправлено: 11.07.25 - 18:09
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- Сегодня в ходе рабочей встречи с участием заместителя руководителя Управления культуры и организатора принято решение о согласовании проведения концерта группы «Quest Pistols» в Костанае, - сообщает в ответе на запрос руководитель отдела культуры акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45415
Концерт украинской группы Quest Pistols в Костанае все-таки согласовали
Отправлено: 11.07.25 - 18:09
#1
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Интересно, а что, не боитесь, что наш русский мир , к которому принадлежу и я, там устроит провокацию и запахнет очередной Одессой?
И как посмотрит на это Их Величество?

[Исправлено: 111, 11.07.2025 - 19:11]
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