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≡ Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в Костанае жилец поссорился с застройщиком
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52123
Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в Костанае жилец поссорился с застройщиком
Отправлено: 11.07.25 - 17:46
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Нарушает ли "СтройЭлитДом" закон, вводя объекты без парковок и дворовых территорий? С другой стороны, как жильцы намерены получить пеню, вдесятеро превышающую оговорённую? В Костанае прошло первое слушание «Мукужанова против «СтройЭлитДома».
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1522
Re: Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в...
Отправлено: 11.07.25 - 17:46
#1
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Цитата:
мы разработали единый проект, который прошёл государственную экспертизу. Но в 2023 году мы прошли корректировку проекта. Корректировку, на которую тоже получена госэкспертиза.

А вот эта байда пахнет рецидивом уже. Не первый раз в городе такая дурь происходит. Есть проект, ему дали добро, но по ходу вносятся корректировки, и первый проект под нож, хотя он утвержден и работы по нему идут полным ходом.

И куда только смотрят надзорные органы? Не в свои ли карманы, в поисках новых вливаний?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45415
Re: Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в...
Отправлено: 11.07.25 - 18:06
#2
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Вроде как стройэлит и Алпамыс Айткужинова первые места в Казахстане заняли, оказывается самые скандальные
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