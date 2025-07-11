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Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в Костанае жилец поссорился с застройщиком
Одни неправильно строят, а другие много хотят – как в Костанае жилец поссорился с застройщиком
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