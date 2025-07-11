Отправлено: - 17:46

мы разработали единый проект, который прошёл государственную экспертизу. Но в 2023 году мы прошли корректировку проекта. Корректировку, на которую тоже получена госэкспертиза.

Цитата:А вот эта байда пахнет рецидивом уже. Не первый раз в городе такая дурь происходит. Есть проект, ему дали добро, но по ходу вносятся корректировки, и первый проект под нож, хотя он утвержден и работы по нему идут полным ходом.И куда только смотрят надзорные органы? Не в свои ли карманы, в поисках новых вливаний?