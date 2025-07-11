Отправлено: - 16:19

abaika95:

А в чем смысл вытаскивать одну и ту же статью из рубрики абонентского ящика в рубрику мнение? Писать больше не о чем ?

Цитата:Наверное, что бы не выглядеть акиматовским прикормышем? Типа, мнение имею.А посути только хуже сделали. Даже комментировать перехотелось.