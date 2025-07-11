Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...

Отправлено: - 17:55

Нет, нет и еще раз нет.

Государство из кожи вон лезет, чтобы очередную копейку из кармана населения вытащить. А что оно для этого делает? Когда это кончится?



Ну сделали нам дороги платные. Законно? Еще нет. Они не соответствуют требованиям качества и безопасности. Для чего люди платят налог на транспорт? Для поддержания инфраструктуры. Двойное обложение получается. А платное пересечение границы - это нонсенс. А если забронировал очередь и пробил колесо? Все, депозит упорхнул? И докажи потом что-либо. Вот если бы эти законотворцы своей теньгой платили за предлагаемые ими идеи, вот тогда бы идиотских начинаний стало бы в разы меньше. А так что - очередной вброс, люди завелись, и все на тормозах спустили. А что, спросу то с них нет.

А так - предложил пустую инициативу, оплатил 100 мрп (а чего мелочиться в таких вопросах?), и выноси на публичное обсуждение.