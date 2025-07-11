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≡ В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52123
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
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В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди для пропуска грузового транспорта через границу. В частности, предлагается ввести плату за ускоренное пересечение границы. Вы бы поддержали такое предложение?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1522
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
#1
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Нет, нет и еще раз нет.
Государство из кожи вон лезет, чтобы очередную копейку из кармана населения вытащить. А что оно для этого делает? Когда это кончится?

Ну сделали нам дороги платные. Законно? Еще нет. Они не соответствуют требованиям качества и безопасности. Для чего люди платят налог на транспорт? Для поддержания инфраструктуры. Двойное обложение получается. А платное пересечение границы - это нонсенс. А если забронировал очередь и пробил колесо? Все, депозит упорхнул? И докажи потом что-либо. Вот если бы эти законотворцы своей теньгой платили за предлагаемые ими идеи, вот тогда бы идиотских начинаний стало бы в разы меньше. А так что - очередной вброс, люди завелись, и все на тормозах спустили. А что, спросу то с них нет.
А так - предложил пустую инициативу, оплатил 100 мрп (а чего мелочиться в таких вопросах?), и выноси на публичное обсуждение.
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