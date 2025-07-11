Отправлено: - 17:41

Днём ожидаем 13-27

Цитата:Я тоже тогда могу быть синоптиком.Сегодня вечером в Костанае +12...+48Возможен град, зной, снег, извержение вулкана. Но это не точно.Летняя погода сохранится на севере, Востоке и юго-севере области. Осадков не ожидается. Или ожидаются )) можно взять любую статью на этот счет и просто цифры менять,и стороны света