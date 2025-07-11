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≡ Погода в Костанайской области: тепло, местами дожди и грозы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52123
Погода в Костанайской области: тепло, местами дожди и грозы
Отправлено: 11.07.25 - 17:41
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июля, на территории области осадки не ожидаются. В воскресенье, 13 июля, на западе и севере области пройдут грозовые дожди, возможен град.В Костанае в субботу и воскресенье по прогнозу — переменная облачность, без осадков.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1522
Re: Погода в Костанайской области: тепло, местами дожди и грозы
Отправлено: 11.07.25 - 17:41
#1
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Цитата:
Днём ожидаем 13-27

Я тоже тогда могу быть синоптиком.
Сегодня вечером в Костанае +12...+48
Возможен град, зной, снег, извержение вулкана. Но это не точно.
Летняя погода сохранится на севере, Востоке и юго-севере области. Осадков не ожидается. Или ожидаются )) можно взять любую статью на этот счет и просто цифры менять,и стороны света
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