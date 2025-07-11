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Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Владимир Мартынов: Правила для автобуса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52123
Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 15:15
Уже несколько недель наблюдаю баталии вокруг автобусного маршрута 120. Можно понять потребителей, владельца, городских перевозчиков. Нельзя понять чиновников, сначала допустивших наличие этого маршрута, затем уничтожающих его.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 312
Re: Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 15:15
Вообще, когда вся эта байда затевалась, говорилось, что маршрут Костанай-Рудный будет пригородным (равно- садовым). Соответственно, под него и планировались субсидии.. Нет ничего лучше- сесть в одном городе с одного края, и приехать в областной центра, в больницу, без всяких пересадок.. Чего уж лучше, особенно пенсионерам или действительно больным людям, студентам в конце концов какая подмога!!!!! А о них реально никто не думает! Тут автор приводит Симферополь- Ялта (95 км). А у нас между крайними точками- 27-28 км!!!! Несправедливое сравнение!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1453
Re: Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 15:17
Вопрос спорный! Первое, это огромная сумма необходимая для строительства троллейбусной линии, дешевле пустить электробус. И второе, если Правила работают против интересов общества, то это неправильные Правила, которые надо пересматривать и менять. Меня вообще многое поражает, например в 22-27 микрорайонах Рудного на половине улиц нет линий электроснабжения и как следствие освещения и бардак при строительстве новых домов. Но на письма жителей акимат дежурно отвечает, " электрификация микрорайонов закончена в соответствии с проектом" и им плевать, что это был очень хреновый проект и его надо дорабатывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18280
Re: Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 15:31
А в чем смысл вытаскивать одну и ту же статью из рубрики абонентского ящика в рубрику мнение? Писать больше не о чем ?
Цитата:
Повторюсь
Маршрут гипперборей-спортзал является пригородным а не межгородским
Поэтому и отходить он может от обычной городской остановки и делать остановки на всем пути маршрута
К примеру маршрут на город тобыл тоже от автовокзала до автовокзала должен ходить без остановок по мнению автора? Нет
Потомучто он также пригородный если вообще не городской считается
Цитата:
Промежуточные остановочные пункты регулярных маршрутов межрайонных (междугородных внутриобластных), внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, расположенные в городах и крупных сельских населенных пунктах, должны находиться на автовокзалах, автостанциях, пунктах обслуживания пассажиров."
Повторюсь
Маршрут гипперборей-спортзал является пригородным а не межгородским
Поэтому и отходить он может от обычной городской остановки и делать остановки на всем пути маршрута
К примеру маршрут на город тобыл тоже от автовокзала до автовокзала должен ходить без остановок по мнению автора? Нет
Потомучто он также пригородный если вообще не городской считается
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1522
Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 15:48
Когда все хорошо - то акимат -молодцы.
Как плохо - это перевозчики борзые
Умилительное зрелище.
С такой помпой запускали это все - удобство, комфорт, все дела. А тут началось. И рентабельность, и дороговизна, и то, и сё. Некрасиво.
Как плохо - это перевозчики борзые
Умилительное зрелище.
С такой помпой запускали это все - удобство, комфорт, все дела. А тут началось. И рентабельность, и дороговизна, и то, и сё. Некрасиво.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4528
Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 16:19
Цитата:
Наверное, что бы не выглядеть акиматовским прикормышем? Типа, мнение имею. А посути только хуже сделали. Даже комментировать перехотелось.
abaika95:
А в чем смысл вытаскивать одну и ту же статью из рубрики абонентского ящика в рубрику мнение? Писать больше не о чем ?
А в чем смысл вытаскивать одну и ту же статью из рубрики абонентского ящика в рубрику мнение? Писать больше не о чем ?
Наверное, что бы не выглядеть акиматовским прикормышем? Типа, мнение имею. А посути только хуже сделали. Даже комментировать перехотелось.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45415
Владимир Мартынов: Правила для автобуса
Отправлено: 11.07.25 - 17:58
Цитата:
Зачем людей вводить в заблуждение этой ложью?
Ты приезжаешь на улицу и на улице Карбышева на какой то маленькой вшивой остановке ждешь автобус, который тебя высаживает на улице , недалеко от рудненского автовокзала!
В Рудном тоже ждешь на улице и никто не объявляет маршрут!
А зимой как с детьми в морозы?
Если раньше ты рассчитать дорогу мог до остановки, то теперь не можешь и что, стоять на улице под холодом и дождем?
Лучше тогда бы сделали с автовокзала уже
[Исправлено: 111, 11.07.2025 - 19:00]
Приехал на автовокзал, сел в автобус и поехал. Р
Зачем людей вводить в заблуждение этой ложью?
Ты приезжаешь на улицу и на улице Карбышева на какой то маленькой вшивой остановке ждешь автобус, который тебя высаживает на улице , недалеко от рудненского автовокзала!
В Рудном тоже ждешь на улице и никто не объявляет маршрут!
А зимой как с детьми в морозы?
Если раньше ты рассчитать дорогу мог до остановки, то теперь не можешь и что, стоять на улице под холодом и дождем?
Лучше тогда бы сделали с автовокзала уже
[Исправлено: 111, 11.07.2025 - 19:00]
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