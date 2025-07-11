Re: Еще один документ в Казахстане можно получить онлайн

Отправлено: - 09:37

Все сделано для судебных исполнителей. А вот почему-то процедура снятия исполнительной надписи обычно затягивается минимум на месяц. И вообще- сколько знаю историй, даже при погашении долгов судебные исполнители не торопятся эти долги удалять из реестра взысканий.. Вот их бы как-нибудь поравняли, а то совсем над законом стали..