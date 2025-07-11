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≡ Еще один документ в Казахстане можно получить онлайн
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52117
Еще один документ в Казахстане можно получить онлайн
Отправлено: 11.07.25 - 09:37
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Как отметил представитель Минюста Талгат УАЛИ, ранее исполнительную надпись нотариуса оформляли исключительно в бумажном виде. Для ее получения необходимо было лично прийти к нотариусу, предоставить оригиналы документов и затем обращаться к судебному исполнителю.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
311
Re: Еще один документ в Казахстане можно получить онлайн
Отправлено: 11.07.25 - 09:37
#1
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Все сделано для судебных исполнителей. А вот почему-то процедура снятия исполнительной надписи обычно затягивается минимум на месяц. И вообще- сколько знаю историй, даже при погашении долгов судебные исполнители не торопятся эти долги удалять из реестра взысканий.. Вот их бы как-нибудь поравняли, а то совсем над законом стали..
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