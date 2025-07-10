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≡ Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в мкрн Кунай к газопроводу. Суд утвердил медиативное соглашение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52117
Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в мкрн Кунай к газопроводу. Суд утвердил медиативное соглашение
Отправлено: 10.07.25 - 22:49
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Теперь в течение 30 дней дома в мкрн Кунай акимат подключит к газоснабжению, а наружный газопровод будет обслуживаться властями, а не жильцами микрорайона. Акимат города по сути уже приступил к этим работам и, вероятно, подключит газ в ближайшую неделю-две - то есть раньше запланированного срока.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Re: Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в...
Отправлено: 10.07.25 - 22:49
#1
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Классный адвокат, он у нас посадил всех предпринимателей на задницу, в нашем ОСИ..
И теперь они вынуждены все подстраиваться под жильцов
Профайл
A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
16
Re: Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в...
Отправлено: 11.07.25 - 09:16
#2
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Родственники чтобы подключить к газу квартиру в Кунае оплатили в РБКгаз 12000 тнг Как это понимать? Кто такие РБКгаз? Законно ли это? Жаслана наверное надо просить подключится
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