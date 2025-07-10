Отправлено: - 22:49

Теперь в течение 30 дней дома в мкрн Кунай акимат подключит к газоснабжению, а наружный газопровод будет обслуживаться властями, а не жильцами микрорайона. Акимат города по сути уже приступил к этим работам и, вероятно, подключит газ в ближайшую неделю-две - то есть раньше запланированного срока.