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Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в мкрн Кунай к газопроводу. Суд утвердил медиативное соглашение
Акимат Костаная в течение месяца бесплатно подключит дома в мкрн Кунай к газопроводу. Суд утвердил медиативное соглашение
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