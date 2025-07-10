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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:51
А, вот новость мировая-
Скоро не нужно будет знать иностранных языков, какие то эпплы и еще что то, создают то, что переводчик твоим же голосом будет говорить на абсолютно любом языке, даже на казахском..
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный
Скоро не нужно будет знать иностранных языков, какие то эпплы и еще что то, создают то, что переводчик твоим же голосом будет говорить на абсолютно любом языке, даже на казахском..
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:55
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:57
Цитата:
Тебе - нужно, это твой долг конституционный, просто ты болт положил.
111:
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный
Тебе - нужно, это твой долг конституционный, просто ты болт положил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:01
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:06
Цитата:
Неправильный или слишком короткий промт даёт слишком много свободы для интерпретации запроса. Возвращаясь к началу - нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.
Эл-починно:
Какие они всё же разные?
Какие они всё же разные?
Неправильный или слишком короткий промт даёт слишком много свободы для интерпретации запроса. Возвращаясь к началу - нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:11
Цитата:
Я не сомневаюсь, только всё же
они разные
и соответственно по разному будут генерировать один и тот же промт.
maxsaf:
нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.
нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.
Я не сомневаюсь, только всё же
и соответственно по разному будут генерировать один и тот же промт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:44
Цитата:
Цитата:
Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.
А остальные байки оставь себе, мол нас тут притесняют и чуть ли не убивают за язык..
maxsaf:
Цитата:
Тебе - нужно, это твой долг конституционный, п
Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.
А остальные байки оставь себе, мол нас тут притесняют и чуть ли не убивают за язык..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:13
Цитата:
Разве кто-то в этом сомневается? Одинаковых вещей в мире вообще нет, если достаточно скрупулёзно сравнивать.
Эл-починно:
Я не сомневаюсь, только всё же они разные
Я не сомневаюсь, только всё же они разные
Разве кто-то в этом сомневается? Одинаковых вещей в мире вообще нет, если достаточно скрупулёзно сравнивать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:14
Цитата:
Неуважительное отношение к основному закону страны. Ты допрыгаешься.
111:
Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..
Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..
Неуважительное отношение к основному закону страны. Ты допрыгаешься.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:16
Цитата:
Государство указывает тебе прямым текстом, какой язык ты должен учить. Думать тебя на нем никто не заставляет.
111:
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.
Государство указывает тебе прямым текстом, какой язык ты должен учить. Думать тебя на нем никто не заставляет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:17
Цитата:
Твой дед, герой чего-то там, что ты сам себе выдумал, щас наверное плюется.
111:
Мы русские
Мы русские
Твой дед, герой чего-то там, что ты сам себе выдумал, щас наверное плюется.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:46
Цитата:
Цитата:
Ты веришь в иные миры?
Так тебя учит ИИ?
maxsaf:
Цитата:
щас наверное плюется.
Ты веришь в иные миры?
Так тебя учит ИИ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 00:46
Цитата:
Цитата:
Ты смотрел Токаева на эту тему или как?
Где он сказал что можно и на русском?
maxsaf:
Цитата:
Государство указывает тебе прямым текстом, какой
Ты смотрел Токаева на эту тему или как?
Где он сказал что можно и на русском?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 02:08
Цитата:
А где он сказал, что можно не учить?
111:
Ты смотрел Токаева на эту тему или как? Где он сказал что можно и на русском?
Ты смотрел Токаева на эту тему или как? Где он сказал что можно и на русском?
А где он сказал, что можно не учить?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 02:46
Цитата:
Цитата:
А зачем учить , если можно говорить на русском?
У тебя там что, с логикой на русском языке не все в порядке?
maxsaf:
Цитата:
А где он сказал, что можно не учить?
А зачем учить , если можно говорить на русском?
У тебя там что, с логикой на русском языке не все в порядке?
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