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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:51
#7711
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А, вот новость мировая-
Скоро не нужно будет знать иностранных языков, какие то эпплы и еще что то, создают то, что переводчик твоим же голосом будет говорить на абсолютно любом языке, даже на казахском..
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:55
#7712
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Тем временем, Copilot на канцелярскую крысу - выдал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 21:57
#7713
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Цитата:
111:
Вот нам то русским язык учить и не нужно тут уже наш государственный

Тебе - нужно, это твой долг конституционный, просто ты болт положил. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:01
#7714
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А вот от Джеминай


Какие они всё же разные?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:06
#7715
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Цитата:
Эл-починно:
Какие они всё же разные?

Неправильный или слишком короткий промт даёт слишком много свободы для интерпретации запроса. Возвращаясь к началу - нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:11
#7716
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Цитата:
maxsaf:
нужно уметь пользоваться, это важнейший из навыков сейчас.

Я не сомневаюсь, только всё же они разные
и соответственно по разному будут генерировать один и тот же промт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 22:44
#7717
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тебе - нужно, это твой долг конституционный, п

Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.
А остальные байки оставь себе, мол нас тут притесняют и чуть ли не убивают за язык..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:13
#7718
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Цитата:
Эл-починно:
Я не сомневаюсь, только всё же они разные

Разве кто-то в этом сомневается? Одинаковых вещей в мире вообще нет, если достаточно скрупулёзно сравнивать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:14
#7719
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Цитата:
111:
Да нет у нас никакого долга из конституции или еще какой то ституции..

Неуважительное отношение к основному закону страны. Ты допрыгаешься.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:16
#7720
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Цитата:
111:
Мы русские и никто не волен нам указывать, на каком языке думать и говорить.

Государство указывает тебе прямым текстом, какой язык ты должен учить. Думать тебя на нем никто не заставляет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:17
#7721
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Цитата:
111:
Мы русские

Твой дед, герой чего-то там, что ты сам себе выдумал, щас наверное плюется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.07.25 - 23:46
#7722
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
щас наверное плюется.

Ты веришь в иные миры?
Так тебя учит ИИ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 00:46
#7723
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Государство указывает тебе прямым текстом, какой

Ты смотрел Токаева на эту тему или как?
Где он сказал что можно и на русском?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 02:08
#7724
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Цитата:
111:
Ты смотрел Токаева на эту тему или как? Где он сказал что можно и на русском?

А где он сказал, что можно не учить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45410
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.07.25 - 02:46
#7725
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А где он сказал, что можно не учить?

А зачем учить , если можно говорить на русском?
У тебя там что, с логикой на русском языке не все в порядке?
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