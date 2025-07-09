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Михаил:

С теми зарплатами что в медицине в гос.учреждениях?? Все хорошие реабилитологи, дефектологи только из-за таких показушных центров и низких в них заплат давно по частным центрам находятся, где им оплачивают и дополнительное обучение, и дают связь с зарубежными центрами.

Цитата:Вечная беда госслужбы и частного сектораГосслужба всегда мелкая зарплата и куча претензий при том что есть некие поблажки в том же самом рабочем плане, отпроситься, заболеть, декрет, отпуск итдКогда как частный сектор при хорошей зарплате сразу указывает что никакого человеческого отношения тут нетЛибо работаешь на износ за такую зарплату либо вали, за забором ещё очередь стоитВот специалисты всех мастей и не знают что выбратьРаботать на государство и сидеть безвылазно на копейках откуда тебя не турнутИли работать на дядю за хорошие деньги и боятся заболеть?Вилка капитализмаИрония в том что можно и на госслужбе найти профессионалов своего дела кто тебе поможет и всё сделает быстро (работая за копейки)И придти к частнику,заплатить за прием бабки а там какая-то падлюка сидит котрая ниче не знает но бабки грести пытается и только время с ней потратишь и нервы