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И там есть параграф 8 («Требования к обустройству маршрутов регулярных

межрайонных (междугородных внутриобластных), автомобильных перевозок пассажиров и багажа»). В нем четко написано: «Промежуточные остановочные пункты регулярных маршрутов межрайонных (междугородных внутриобластных), внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, расположенные в городах и крупных сельских населенных пунктах, должны находиться на автовокзалах, автостанциях, пунктах обслуживания пассажиров».



То есть никаких остановок по городу для междугородних автобусов не предусмотрено по определению.





Цитата:Да,только проблема в том что маршрут Гиппократ-спортивный зал (или где там в рудном он останавливался) является пригородным маршрутом города Костаная к которому эти междугородние правила не относятся.Акимат города завел этот маршрут для своих жителей а не для жителей области изначально.Поэтому и останавливается этот автобус на нескольких остановках вдоль маршрутаА сейчас Жундубаев хочет сделать его междугородним и только и отдать в ведение управления пассажирского транспорта тоесть областному бюджетуНа-те мол, занимайтесь а у города денег нет обслуживать ещё и рудничанХотя изначально при приходе жундубаева в Акимы города это была одна из его эффектных и имиджевых инициатив которую одобрили многие горожане.