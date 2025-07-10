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≡ Что делать с автобусом между Костанаем и Рудным?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52116
Что делать с автобусом между Костанаем и Рудным?
Отправлено: 10.07.25 - 20:26
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Уже несколько недель наблюдаю баталии вокруг автобусного маршрута № 120. Городские власти Костаная, не приводя никаких серьезных аргументов (а они есть), сократили маршрут от уже ставшего привычным «по городу», до старого «от автовокзала до автовокзала».
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4527
Что делать с автобусом между Костанаем и Рудным?
Отправлено: 10.07.25 - 20:26
#1
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Хорошая статья, но вопросы есть.
//Можно понять перевозчиков городских. В обоих городах. 120-й маршрут «откусывал» у них некоторые суммы, забирая на себя часть пассажиропотока./

Это не один и тот же перевозчик случайно? просто вопрос, я не в курсе.
Да и не делают ли таксисты и другие частники предлагающие услуги перевозки, тоже самое - "откусывают"? Что с ними делать?

Да и потом, Вы пишите, про троллейбусный маршрут в России и предлагаете такой же в Казахстане рассмотреть?
А чем троллейбусный от автобусного в принципе отличается?
В правовом плане.

[Исправлено: Эл-починно, 10.07.2025 - 21:27]

[Исправлено: Эл-починно, 10.07.2025 - 21:36]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18278
Re: Что делать с автобусом между Костанаем и Рудным?
Отправлено: 11.07.25 - 00:09
#2
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Цитата:
И там есть параграф 8 («Требования к обустройству маршрутов регулярных
межрайонных (междугородных внутриобластных), автомобильных перевозок пассажиров и багажа»). В нем четко написано: «Промежуточные остановочные пункты регулярных маршрутов межрайонных (междугородных внутриобластных), внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, расположенные в городах и крупных сельских населенных пунктах, должны находиться на автовокзалах, автостанциях, пунктах обслуживания пассажиров».

То есть никаких остановок по городу для междугородних автобусов не предусмотрено по определению. 




Да,только проблема в том что маршрут Гиппократ-спортивный зал (или где там в рудном он останавливался) является пригородным маршрутом города Костаная к которому эти междугородние правила не относятся.
Акимат города завел этот маршрут для своих жителей а не для жителей области изначально.
Поэтому и останавливается этот автобус на нескольких остановках вдоль маршрута
А сейчас Жундубаев хочет сделать его междугородним и только и отдать в ведение управления пассажирского транспорта тоесть областному бюджету
На-те мол, занимайтесь а у города денег нет обслуживать ещё и рудничан


Хотя изначально при приходе жундубаева в Акимы города это была одна из его эффектных и имиджевых инициатив которую одобрили многие горожане.
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