Отправлено: - 18:38

Vit:

И не надо устраивать не какую мистику

Цитата:Как говорит гражданин антрополог "...тот комфорт в котором мы сейчас живем это для нас стресс, потому что мы эволюционировали в совершенно других условиях".И получается чтобы избавиться от стресса и вернуться в то первобытное состояние когда опасность была повсюду и действительно реальной мы выдумываем себе фантомные опасности. То злобных американцев, которые спят и видят как бы изничтожить страну, совершенно бесплатно поставляющую им высококлассных специалистов; то художественные поделки из камня наделяем...аж смех разбирает...способностью как-то воздействовать на человека??? Это получается и в каменных домах жить "опасно", мало ли, вдруг строитель в сердцах проклял вот этот конкретный стеновой блок или плиту перекрытия.