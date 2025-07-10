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≡ Находка в подвале напугала жителей дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52113
Находка в подвале напугала жителей дома в Костанае
Отправлено: 10.07.25 - 17:40
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Пугающую находку обнаружили жильцы многоэтажки в подвале дома в центре Костаная. Они обратились в ПКСК с просьбой убрать ритуальные предметы, однако получили отказ. Что делать с надгробием и крестом, жители не знают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16729
Re: Находка в подвале напугала жителей дома в Костанае
Отправлено: 10.07.25 - 17:40
#1
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Вот как раз на кладбище ему не место. Куда его там положите? Рядом с забором устроить строительный мусор? Везите на свалку, с кладбища так же вывозят старые памятники итп.

И не надо устраивать не какую мистику. Боятся они дотронутся до креста
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1678
Находка в подвале напугала жителей дома в Костанае
Отправлено: 10.07.25 - 18:38
#2
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Цитата:
Vit:
И не надо устраивать не какую мистику

Как говорит гражданин антрополог "...тот комфорт в котором мы сейчас живем это для нас стресс, потому что мы эволюционировали в совершенно других условиях".
И получается чтобы избавиться от стресса и вернуться в то первобытное состояние когда опасность была повсюду и действительно реальной мы выдумываем себе фантомные опасности. То злобных американцев, которые спят и видят как бы изничтожить страну, совершенно бесплатно поставляющую им высококлассных специалистов; то художественные поделки из камня наделяем...аж смех разбирает...способностью как-то воздействовать на человека??? Это получается и в каменных домах жить "опасно", мало ли, вдруг строитель в сердцах проклял вот этот конкретный стеновой блок или плиту перекрытия. :lol:
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