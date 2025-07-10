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≡ «Подрядчик адаптирует квартиру» - Власти прокомментировали жалобы инвалида на условия в арендном жилье в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52113
«Подрядчик адаптирует квартиру» - Власти прокомментировали жалобы инвалида на условия в арендном жилье в Тобыле
Отправлено: 10.07.25 - 11:04
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В акимате Костанайского района прокомментировали жалобы инвалида первой группы Андрея ЛОБА, проживающего в арендной квартире в Тобыле. Мужчина ранее сообщил «НГ» в частности об отсутствии адаптации под его потребности как человека, передвигающегося в инвалидной коляске.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10354
Re: «Подрядчик адаптирует квартиру» - Власти прокомментировали...
Отправлено: 10.07.25 - 11:04
#1
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Цитата:
В акимате Костанайского района прокомментировали ситуацию и пояснили, что Андрей получил двухкомнатную квартиру площадью 68,9 кв. м на первом этаже в строгом соответствии с действующим законодательством

Источник:



Цитата:
Весной 2025 года он наконец получил однокомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажного дома №3 Б по ул. Дорожная в Тобыле.

Источник:

Так всё таки однокомнатную или двухкомнатную?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
741
Re: «Подрядчик адаптирует квартиру» - Власти прокомментировали...
Отправлено: 10.07.25 - 12:55
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Так всё таки однокомнатную или двухкомнатную?

Хотели сначала дать однокомнатную, но в итоге дали двухкомнатную. Исправили, спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16729
Re: «Подрядчик адаптирует квартиру» - Власти прокомментировали...
Отправлено: 10.07.25 - 17:25
#3
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Андр я в тебя верю. Не отступай, крути их на 20 лямов. Скажи им если не дадут то пожалуешся президенту)
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