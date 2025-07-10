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≡ Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу на введение новых тарифов на импорт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52113
Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу на введение новых тарифов на импорт
Отправлено: 10.07.25 - 15:03
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров. Он подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18276
Re: Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу на введение...
Отправлено: 10.07.25 - 15:03
#1
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Трамп делает вид что начал тарифную войну при этом в списке страны которые с США толком и не торгуют ничем кроме ресурсов (кроме Японии и Кореи и то там тоже явно есть подводные камни типа тарифом не облагаются микрочипы и полупроводники)

В целом пол года второго срока Трампа ничем не отличаются от первого срока
Болтовня, вонь и ничего существенного
Вот что Трамп в первый срок великого сделал? Даже стену с Мексикой не достроил которую строить начал даже не он
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