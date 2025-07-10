Re: Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу на введение...

Отправлено: - 15:03

Трамп делает вид что начал тарифную войну при этом в списке страны которые с США толком и не торгуют ничем кроме ресурсов (кроме Японии и Кореи и то там тоже явно есть подводные камни типа тарифом не облагаются микрочипы и полупроводники)



В целом пол года второго срока Трампа ничем не отличаются от первого срока

Болтовня, вонь и ничего существенного

Вот что Трамп в первый срок великого сделал? Даже стену с Мексикой не достроил которую строить начал даже не он