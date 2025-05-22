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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!Сабыр: Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было. Пол Маккартни пел на Красной площади... Ужас во что превратили страну.Мишаня: А теперь поет шаман и рулит мизулина. И что, кто от этого страдает? Я - нет. Однако, я оформлял симку в Казахстане. Что, у вас проще? ИИН не мог оформить. То база висит, то кривые руки. Пришлось в Кустанай гнать. Там руки прямые оказались.Но не суть. Суть - контроль, чтобы Крокус повторялся реже. Гражданам тоже ограничили количество сим - карт. Добро пожаловать в Россию! Всем добра!Подробнее здесь: