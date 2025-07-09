Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...

Отправлено: - 20:42

//Алия Макебаева и Кумар Аксакалов рядом с шахтой будущего лифта//



Вы что издеваетесь, где ТБ? Шахта лифта только ленточкой огорожена? Кто будет отвечать в случае несчастного случая? И они это ещё презентуют!!!



А вот на последнем фото, как раз такой туалет и нужен был бы как минимум, тому колясочнику, которому однушку, вместо двушки дали. Да ещё и непригодную для инвалидов-колясочников.