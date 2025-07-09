Отправлено: - 21:54

[Исправлено: Эл-починно, 09.07.2025 - 23:13]

Так это что получается, раньше брали всех подряд, без экзаменов. Вот удивило. Колледж, это же вроде, что то уровня техникума. В технари всегда в совке экзамены были. Да и как можно было без них?//кроме стоматологии и ортопедии.//Вот тоже повеселили, то есть ортопедом и стоматологом, каждый может стать? Да не завидую их будущим клиентам.Всё же какой то минимальный (я бы добавил всё же - средний) пропускной уровень образования должен присутствовать. Как можно было принимать без экзаменов? Это же не гайки закручивать, а человеков лечить. Хотя с сегодняшним отношение к человеку...Чем меньше пенсионеров, тем богаче пенсионный фонд!ПС - страшно представить, что с медициной станет, когда последние, оставшиеся 60-70-и 80-ти десятники кончатся.