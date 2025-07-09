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≡ Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52110
Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане
Отправлено: 09.07.25 - 21:40
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В медицинских колледжах Казахстана ввели вступительные экзамены, сообщили в Министерстве здравоохранения. Жюри будет оценивать знания по профильным дисциплинам и мотивацию абитуриента
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
163
Re: Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане
Отправлено: 09.07.25 - 21:40
#1
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Ну что за бред.. Год рабочих профессий.. неужели до этого были года Нерабочих профессий.. набирали кого ни попадя, выпускали таких же.. не должно слово президента влиять на набор и выпуск специалистов.. это должно быть профессиональным и постоянным!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане
Отправлено: 09.07.25 - 21:54
#2
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Так это что получается, раньше брали всех подряд, без экзаменов. Вот удивило. Колледж, это же вроде, что то уровня техникума. В технари всегда в совке экзамены были. Да и как можно было без них?

//кроме стоматологии и ортопедии.//

Вот тоже повеселили, то есть ортопедом и стоматологом, каждый может стать? Да не завидую их будущим клиентам. 8-)
Всё же какой то минимальный (я бы добавил всё же - средний) пропускной уровень образования должен присутствовать. Как можно было принимать без экзаменов? Это же не гайки закручивать, а человеков лечить. Хотя с сегодняшним отношение к человеку... 8-) Чем меньше пенсионеров, тем богаче пенсионный фонд!

ПС - страшно представить, что с медициной станет, когда последние, оставшиеся 60-70-и 80-ти десятники кончатся. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 09.07.2025 - 23:13]
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