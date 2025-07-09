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≡ Студента-закладчика синтетических наркотиков задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52110
Студента-закладчика синтетических наркотиков задержали в Костанае
Отправлено: 09.07.25 - 13:34
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Студента одного из местных колледжей задержали по подозрению в хранении и распространении наркотических средств синтетического происхождения. По оперативным данным, 19-летний парень работал закладчиком с апреля 2025 года.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1517
Re: Студента-закладчика синтетических наркотиков задержали в...
Отправлено: 09.07.25 - 13:34
#1
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Вот студентика точно по всей строгости полоскать будут.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
965
Re: Студента-закладчика синтетических наркотиков задержали в...
Отправлено: 09.07.25 - 20:27
#2
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постепенно биоособи в стране становятся судимыми, ранее судимыми, рецидивистами! Интересно, сколько так просуществует страна судимых, если все хотят сразу стать богатыми и жить как Стрекоза из басни Крылова?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Студента-закладчика синтетических наркотиков задержали в Костанае
Отправлено: 09.07.25 - 20:49
#3
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Цитата:
абике:
если все хотят сразу стать богатыми и жить как Стрекоза из басни Крылова?

А кто не хочет? Проблема не в хотелках, а в воспитании молодёжи, которое скажем так прямо, абсолютно отсутствует. Ни октябрят. ни пионеров, ни какой либо другой замен, по воспитанию и развитию моральных качеств и целей нет. Всё пущено на самотёк. Чего ещё можно ожидать, когда каждый сам себе предоставлен - как хочешь, так и выживай?! Главное - Жана Казахстан!!!
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