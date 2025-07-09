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≡ Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52110
Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей
Отправлено: 09.07.25 - 20:42
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Как вообще можно переоборудовать резиденцию президента под такое назначение? Оказалось, с 1 млрд тенге от фонда "Қазақстан халқына" - легко. По крайней мере планируют открыть центр осенью. Работать он будет не только на Костанай, но и на всю область.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 09.07.25 - 20:42
#1
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//Алия Макебаева и Кумар Аксакалов рядом с шахтой будущего лифта//

Вы что издеваетесь, где ТБ? Шахта лифта только ленточкой огорожена? Кто будет отвечать в случае несчастного случая? И они это ещё презентуют!!!

А вот на последнем фото, как раз такой туалет и нужен был бы как минимум, тому колясочнику, которому однушку, вместо двушки дали. Да ещё и непригодную для инвалидов-колясочников.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8164
Re: Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая...
Отправлено: 09.07.25 - 23:23
#2
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Цитата:
Эл-починно:
последнем фото


Третье фото - какое то неудачное фото- не очень на нём выглядят презентабельно.
Ракурс как то уродит их.
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