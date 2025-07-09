Отправлено: - 20:49

абике:

если все хотят сразу стать богатыми и жить как Стрекоза из басни Крылова?

Цитата:А кто не хочет? Проблема не в хотелках, а в воспитании молодёжи, которое скажем так прямо, абсолютно отсутствует. Ни октябрят. ни пионеров, ни какой либо другой замен, по воспитанию и развитию моральных качеств и целей нет. Всё пущено на самотёк. Чего ещё можно ожидать, когда каждый сам себе предоставлен - как хочешь, так и выживай?! Главное - Жана Казахстан!!!