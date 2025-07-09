Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за автостоянку, которая, по их мнению, принадлежала им же
Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за автостоянку, которая, по их мнению, принадлежала им же
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать