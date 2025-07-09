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≡ Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за автостоянку, которая, по их мнению, принадлежала им же
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52110
Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за автостоянку, которая, по их мнению, принадлежала им же
Отправлено: 09.07.25 - 14:11
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Дом № 153 по ул. Козыбаева сдали в 2009 году, но только спустя 12 лет жильцы узнали, что по договору купили квартиры уже со стоянкой. В том же 2009 году застройщик ТОО "БК-Строй" продал территорию стоянки Павлу ЛИМУ, который с тех пор сдавал в аренду парковочные места. Жильцы считают сделку по продаже стоянки незаконной и потребовали у Лима отдать ее в их собственность.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
825
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 14:11
#1
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Вот вам хваленый БК СТРОЙ,
ПКСК Жарык их же компания, также проверьте на предмет того, вообще какие функции они выполняют. и почему всех жильцов при покупке квартир обязали заключить договор именно с ним.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
242
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 14:16
#2
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Ну и где в этой хвалёной нац патами стране справедливость порядочность чесность??? Дети наши с кого и с чего пример брать должны? И ёщё кто рвёт тут одно место о какойтто самоедентичности? Это она такая да? С таким подходом нашему государству долго не просуществовать! Прочивав статью сразу в душ захотелось, мерзость сплошная...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7626
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 15:42
#3
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В моем договоре на покупку дома тоже написано,мол прилегающая территория для обслуживания дома. У вас, пока жильцы дремали ушлые братишки землю продали и превратили в стоянку. Пусть бесплатно отдает и все что там есть (домик, шлагбаум,заборы)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45403
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 16:22
#4
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Цитата:
Некоторые опасаются, что, даже если им удастся отвоевать стоянку, Павел, уходя, заберет домик охраны, заборы, да и асфальт снимет.

Дареному коню в зубы не смотрят..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8164
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 17:26
#5
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Цитата:
111:
Дареному коню в зубы не смотрят..


Не зря же говорят: "... такой умный, как будто собаку сьел..."

Цитата:
ZanoZOV:
Дети наши с кого и с чего пример брать должны?


С Елбасы.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1452
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 18:15
#6
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Ни фига себе! Столько лет с чужого участка бабки качал и ещё требует! Пусть за аренду по рыночной цене, плюс процент прибыли, плюс штраф за захват чужой собственности и ещё нужно посмотреть кто кому должен будет. Впрочем о чем это я, не в этой жизни и не в нашем насквозь правовом государстве.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
965
Re: Жильцы дома в Костанае 15 лет платили частному лицу за...
Отправлено: 09.07.25 - 20:23
#7
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Никто не имеет право забрать собственность без решения суда. Суд уже состоялся, признал сделку действительной и оно вступило в законную силу, поэтому не убивайтесь вы так! Вы так не убьетесь! Поэтому придется арендовать частную автостоянку! На халяву не получится!
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