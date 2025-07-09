Отправлено: - 17:26

111:

Дареному коню в зубы не смотрят..

ZanoZOV:

Дети наши с кого и с чего пример брать должны?

Цитата:Не зря же говорят: "... такой умный, как будто собаку сьел..."Цитата:С Елбасы.