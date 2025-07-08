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≡ Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52110
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 17:50
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Спустя два года работы приложения фермеры продолжают жаловаться на его работу. Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо напрямую у фермеров с помощью приложения TortTulik, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1517
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 08.07.25 - 17:50
#1
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Цитата:
Любая система, когда первоначально мы вводим в боевой режим, имеет проблемы и сбои. Мы это знаем, там нужно время. 

Вы серьёзно, господин министр? То есть на разработку информационных систем выделяются бешеные деньги, а вы даже тестирование и отладку не делаете? Грош цена вашим разработчикам!

Но в этом суть нашего государства - сначала (в обязаловку) все оцифровать, а работает оно или нет - это вторично...
Потерпите, а мы пока придумаем, как оно должно работать...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10353
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 19:47
#2
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Цитата:
По его данным, физические лица смогут регистрироваться в приложении и покупать мясо напрямую у фермеров до конца года.

Источник:

Я физлицо,допустим мне надо 3 кг свиной шеи на шашлык и как этот министро представляет такую покупку онлайн?
Это же не ящик водки заказать-это мясо, его надо посмотреть,понюхать,сальное или не сальное молодое или старое,а в случае если оно мне не понравилось,как его вернуть обратно,а как будет выглядеть доставка,ко мне спец машина приедет с холодильной установкой и привезёт 3 кг мяса?

[Исправлено: Добринцофф, 08.07.2025 - 20:49]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 08.07.25 - 20:30
#3
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//Спустя два года работы приложения фермеры продолжают жаловаться на его работу, передает Informburo.kz. Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо напрямую у фермеров с помощью приложения TortTulik, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.//

Ну что за бред. И сколько эта говядина стоить должна будет?
Зачем натягивать сову на глобус?
В той же Германии, про такой сервис не слышал. Хотя и не исключаю возможным. Но как по мне так лучше самому посмотреть. Допускаю такой сервис в странах запада, ну для очень богатых людей и живущих как правило в "орбитах" Аляски. Где "домохозяйки" за это ЗП получают. Ну нельзя же всё так бездумно копипастить.

:lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 20:34
#4
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Предполагаю такой вариант, что сеть магазинов, получат разрешение, продавать мясо "как от фермера" 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2256
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 08.07.25 - 21:13
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Предполагаю такой вариант, что сеть магазинов, получат разрешение, продавать мясо "как от фермера"

а я предлагаю открыть бюджетные фермерские магазины, где крестьяне на прямую смогут продавать свежее мясо!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2256
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 08.07.25 - 21:16
#6
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Цитата:
По его данным, физические лица смогут регистрироваться в приложении и покупать мясо напрямую у фермеров до конца года.

Источник:

Бесполезно...всё равно перекупщики будут перекупать мясо и реализовывать по своей цене..мафия бессмертна!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 21:18
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а я предлагаю открыть бюджетные фермерские магазины, где крестьяне на прямую смогут продавать свежее мясо!

Позитивно удивлён, но согласен и даже поддерживаю, такой вариант. Кстати в Европе распространён.

Правда в итоге, это не одно и тоже,
Цитата:
NG.kz:
покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои

;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 21:27
#8
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Если мне нужно свежее мясо, то есть несколько вариантов - В магазинах ( во всяком случае в Германии, уверен, что и в Казахстане таковые имеются) есть во многих магазинах, где продают свежее мясо. (Ну во всяком случае, настолько возможно), потом есть, как боярышник упомяну, специализированные мясные. Ну а напрямую у фермера, да и то не у любого, я могу приехать и купить. Правда преимуществ мне это ни в качестве ни в цене никаких не даёт. Многое зависит от условий содержания животного, чем кормили и прочих факторов.
Поэтому считаю онлайн идею в Казахстане просто детской забавой и тратой бюджетных денег.

[Исправлено: Эл-починно, 08.07.2025 - 22:32]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 21:41
#9
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Я лично не совсем понимаю такой шаг. Зачем мне онлайн у фермера что то покупать. Что бы потом новы законы писать, только потому, что тебе вместо 9-ти месячной свинки, трех летнего хряка продали?? Это же безумие просто. Потом бегай доказывай, кто и что выслал, и кто и что получил. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 21:46
#10
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Я всё сомневался, то теперь сомнений не, они точно там что то курят. Дайте мне тоже рецепт. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2082
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 08.07.25 - 22:56
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Я лично не совсем понимаю такой шаг. Зачем мне онлайн у фермера что то покупать.


.....онлайн тем более мясо всё это Филькина грамота его надо посмотреть то есть вид,запах и прочии критерии определить а потом покупать его или нет,мясо особенный продукт и стоит не малых денег если его у нас его будет потом сложно вернуть,а выбрасывать жалко будет.. онлайн это казахстанское ноу хау у вас даже бауры до этого не сообразили зато В свою очередь вице-министр Амангалий Бердалин уточнил, что TortTulik является будущим отечественной ветеринарии. Он подчеркнул, что в первую очередь систему разработали для владельцев личных хозяйств, чтобы они через свой смартфон могли получать услуги, начиная от постановки животного на учёт и вплоть до вызова ветврача........
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10353
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 09.07.25 - 00:30
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а я предлагаю открыть бюджетные фермерские магазины, где крестьяне на прямую смогут продавать свежее мясо!

А что кто то запрещает фермерам открывать магазины?
Вопрос в том надо ли оно им,возиться с розницей,когда намного проще сдать перекупщикам и заниматься непосредственно своим делом,выращиванием скота.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2256
Re: Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров...
Отправлено: 09.07.25 - 19:54
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Вопрос в том надо ли оно им,возиться с розницей,когда намного проще сдать перекупщикам


я по этому вопросу разговаривала с одним фермером. так он сказал что цену диктуют перекупщики..закупая мясо за бесценок. надбавка перкупа 50 % !
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4520
Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 09.07.25 - 20:02
#14
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Тут явно проблема намного сложнее. Не всем фермерам, даже в той же Германии, если и не онлайн, то просто открывать прилавок - выгодно. Тут и санитарные нормы и другие прочие медицинские требования, разрешения и сертификаты. Поэтому иногда проще тушами продавать за те же 50% и горя не знать. Чем весь ад проходить и баблосы вкладывать, а потом в итоге у тебя только пару односельчан купит.

[Исправлено: Эл-починно, 09.07.2025 - 21:04]
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