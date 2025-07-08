Отправлено: - 17:50

Любая система, когда первоначально мы вводим в боевой режим, имеет проблемы и сбои. Мы это знаем, там нужно время.

Цитата:Вы серьёзно, господин министр? То есть на разработку информационных систем выделяются бешеные деньги, а вы даже тестирование и отладку не делаете? Грош цена вашим разработчикам!Но в этом суть нашего государства - сначала (в обязаловку) все оцифровать, а работает оно или нет - это вторично...Потерпите, а мы пока придумаем, как оно должно работать...