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≡ Костанайский футболист, звезда сборной Казахстана сделал предложение возлюбленной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52105
Костанайский футболист, звезда сборной Казахстана сделал предложение возлюбленной
Отправлено: 08.07.25 - 21:28
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Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков сделал предложение руки и сердца своей девушке. В социальных сетях он опубликовал фото с огромным букетом цветов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1514
Re: Костанайский футболит, звезда сборной Казахстана сделал...
Отправлено: 08.07.25 - 21:28
#1
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Цитата:
футболит

не спешите перепечатывать статьи у этих скорострелов)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18272
Re: Костанайский футболит, звезда сборной Казахстана сделал...
Отправлено: 08.07.25 - 22:09
#2
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Новости спорта которые мы заслужили
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45401
Re: Костанайский футболист, звезда сборной Казахстана сделал...
Отправлено: 08.07.25 - 23:07
#3
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Чеченцы крутой народ, за ними жены как за каменной стеной, молодец Диана!
Аллах Акбар!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2082
Re: Костанайский футболист, звезда сборной Казахстана сделал...
Отправлено: 08.07.25 - 23:08
#4
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.....чёт у Дианы на фото губы как у уточки....
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