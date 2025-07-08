Отправлено: - 22:06

Аким Костаная также назвал несправедливым то, что городские власти должны заниматься автобусом в Рудный, а не улучшением внутригородской сети.

Цитата:А зачем вы тогда запустили этот маршрут если он областной а не городской? Этот же аким и запускал его, в СМИ ещё с такой помпой что вот мол запустили перспективный ПРИГОРОДНЫЙ маршрут до рудного. Он и является пригородным, проходит через весь Костанай, останавливался на дачах и вез людей в рудный а сейчас когда сократили маршрут то он действительно стал областным такси от Костаная в рудный и аким видимо и преследовал данную цель сократить маршрут и отказаться от его ведения откинув на областной бюджет. Вот где собака и зарыта оказалась поэтому и нет никаких странностей почему аким не субсидируя данный маршрут решил его сократить в ущерб перевозчику.