Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо у фермеров онлайн? Обещанное приложение пока даёт сбои
Отправлено: 08.07.25 - 17:50
Спустя два года работы приложения фермеры продолжают жаловаться на его работу. Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо напрямую у фермеров с помощью приложения TortTulik, рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Читать новость
Я физлицо,допустим мне надо 3 кг свиной шеи на шашлык и как этот министро представляет такую покупку онлайн? Это же не ящик водки заказать-это мясо, его надо посмотреть,понюхать,сальное или не сальное молодое или старое,а в случае если оно мне не понравилось,как его вернуть обратно,а как будет выглядеть доставка,ко мне спец машина приедет с холодильной установкой и привезёт 3 кг мяса?
//Спустя два года работы приложения фермеры продолжают жаловаться на его работу, передает Informburo.kz. Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо напрямую у фермеров с помощью приложения TortTulik, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.//
Ну что за бред. И сколько эта говядина стоить должна будет? Зачем натягивать сову на глобус? В той же Германии, про такой сервис не слышал. Хотя и не исключаю возможным. Но как по мне так лучше самому посмотреть. Допускаю такой сервис в странах запада, ну для очень богатых людей и живущих как правило в "орбитах" Аляски. Где "домохозяйки" за это ЗП получают. Ну нельзя же всё так бездумно копипастить.
Если мне нужно свежее мясо, то есть несколько вариантов - В магазинах ( во всяком случае в Германии, уверен, что и в Казахстане таковые имеются) есть во многих магазинах, где продают свежее мясо. (Ну во всяком случае, настолько возможно), потом есть, как боярышник упомяну, специализированные мясные. Ну а напрямую у фермера, да и то не у любого, я могу приехать и купить. Правда преимуществ мне это ни в качестве ни в цене никаких не даёт. Многое зависит от условий содержания животного, чем кормили и прочих факторов. Поэтому считаю онлайн идею в Казахстане просто детской забавой и тратой бюджетных денег.
Я лично не совсем понимаю такой шаг. Зачем мне онлайн у фермера что то покупать. Что бы потом новы законы писать, только потому, что тебе вместо 9-ти месячной свинки, трех летнего хряка продали?? Это же безумие просто. Потом бегай доказывай, кто и что выслал, и кто и что получил.
Эл-починно: Я лично не совсем понимаю такой шаг. Зачем мне онлайн у фермера что то покупать.
.....онлайн тем более мясо всё это Филькина грамота его надо посмотреть то есть вид,запах и прочии критерии определить а потом покупать его или нет,мясо особенный продукт и стоит не малых денег если его у нас его будет потом сложно вернуть,а выбрасывать жалко будет.. онлайн это казахстанское ноу хау у вас даже бауры до этого не сообразили зато В свою очередь вице-министр Амангалий Бердалин уточнил, что TortTulik является будущим отечественной ветеринарии. Он подчеркнул, что в первую очередь систему разработали для владельцев личных хозяйств, чтобы они через свой смартфон могли получать услуги, начиная от постановки животного на учёт и вплоть до вызова ветврача........
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