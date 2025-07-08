Наказать перевозчика за дезинформацию просит полицию аким Костаная. Так он прокомментировал сокращение маршрута №120
Отправлено: 08.07.25 - 14:53
Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ эмоционально прокомментировал сокращение маршрута №120. Недовольство акима вызвало поведение перевозчика ИП "Брунер", которое он посчитал несправедливым. В частности, гнев вызвали объявления в автобусах о том, что акимат "в одностороннем порядке и безосновательно принял решение о сокращении маршрута". Читать новость
Это не задача акима. Это - задача отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Цитата:
По моему предположению, в минус он не уйдет в любом случае
Руководствоваться нужно не предположениями, а тщательным изучением вопроса, дороги, топлива, пассажиропотока и прочих факторов. В акимате есть специальный отдел для таких задач.
Цитата:
Перевозчик будоражит население, дает людям ложную информацию,
А что делать, когда акимат дает ложную информацию и будоражит население ? Напримерч , что дороги закроют на 1-2 дня, но неделями дороги стоят разбитыми? Акимат обещал отсутствие серьезного ремонта дорог в 2025 году - как результат - весь город перекрыт и разрыт. Кто ответит за распространение дезинформации (или как любят говорить госорганы - распространение заведомо ложной информации)?
Снять асфальт, разворотить тротуар, заменить бордюры, переложить брусчатку, закатать новый асфальт - это разве не капитальный ремонт? Понимаю -средний- это когда ямы локально заделали. Но когда весь город как после бомбежки - это перебор.
vofkakst: Понимаю -средний- это когда ямы локально заделали.
Не совсем верно. Когда ямы заделывают это называется "ямочным" ремонтом. "Средний" в общем подразумевает снятие, как минимум части, а/б покрытия со всей проезжей части дороги, ну и какие-то там локальные "подъёмы колодцев", восстановление, возможно, части утраченных или чрезмерно изношенных бордюров. Так что "средний" ремонт вполне себе может выглядеть довольно разухабисто. Ну и потом, неужто для вас новостью является что у нас с терминологией швах!? Мы вон "ресайклирование" давеча проводили там где отродясь каменной дроги не бывало. Хотя сам термин подразумевает использование уже имеющихся каменных материалов проезжей части для устройства нового основания. Просто слово было "модным", а в детали?....да кто там в них будет вдаваться!? Вон, только, гневиться от обиды что про них дурно сказали. Можно подумать что прежде им дифирамбы пели по их трудам.
Карачун: Мы вон "ресайклирование" давеча проводили там где отродясь каменной дроги не бывало
Ну в принципе к каменной дороге это мало отношения имеет. В целом это процесс превращения использованных материалов во вторсырье, которое затем можно использовать для производства новых товаров. Хотя и камень думаю тоже по этой системе или процессу можно использовать.
//Аким повторил то, что до него комментировали в городском отделе ЖКХ. Перевозчик ИП "Брунер" обратился в акимат Костаная с предложением о признании маршрута социально значимым и последующем выделении субсидий.//
Ну обратился, а дальше то что за цирк?
//Маршрут был признан таковым в ноябре 2024 года, но деньги на субсидии не были выделены.//
Так деньги не выделили - почему и кто виноват? Чем дальше в лес, тем больше дров...
//Повышение тарифа согласовать не удалось, поэтому принято решение о сокращении маршрута.//
Стесняюсь спросить, денег на субсидии не выделили, повышения тарифа маршрута - согласовать не смогли. Ну бывает, не получилось. Так какого чёрта они лезут со своей "колокольней" в дела частника. У тебя просили субсидии или повышение тарифа. О пересмотре маршрута никто не просил и не спрашивал. Они чё там курят?
Аким Костаная также назвал несправедливым то, что городские власти должны заниматься автобусом в Рудный, а не улучшением внутригородской сети.
А зачем вы тогда запустили этот маршрут если он областной а не городской? Этот же аким и запускал его, в СМИ ещё с такой помпой что вот мол запустили перспективный ПРИГОРОДНЫЙ маршрут до рудного. Он и является пригородным, проходит через весь Костанай, останавливался на дачах и вез людей в рудный а сейчас когда сократили маршрут то он действительно стал областным такси от Костаная в рудный и аким видимо и преследовал данную цель сократить маршрут и отказаться от его ведения откинув на областной бюджет. Вот где собака и зарыта оказалась поэтому и нет никаких странностей почему аким не субсидируя данный маршрут решил его сократить в ущерб перевозчику.
И кто то ещё надеется,что у нас создали"слышащее" государство? Чиновники опровергают это ежедневно. Им плевать на то,что людям удобно, у них свой интерес. Друг гостит из Германии и все время удивляется, почему у нас не делают так, как людям удобно, а наоборот? Даже не знаю что ответить
Эл-починно: Ну в принципе к каменной дороге это мало отношения имеет.
Я упоминаю этот термин в контексте дорожного строительства и в нём же это слово активно "полоскали" чиновники рассказывающие о своих достижениях в области строительства дорог, и в тех.заданиях сплошь и рядом использовали. Даже машина есть такая дорожная, ресайклер называется. Дороги у нас случаются двух типов - грунтовые и каменные (так, на всякий случай, а/б это тоже каменное покрытие). Не то чтобы грунтовую нельзя было "отремонтировать" ресайклированием но это такое себе. И уж совершенно точно тип её не должен измениться от этого. Остаются каменные, и вот к ним ресайклирование, опять же в контексте строительства дорог, имеет самое прямое отношение. И хотя знание что слово "recycle" имеет значением переработку вторсырья безусловно похвально, но в конкретном случае не более того.
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