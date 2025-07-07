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≡ Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52102
Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 07.07.25 - 12:05
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В Казахстане за кормление голубей в общественных местах предусмотрены административные меры. Согласно статье 505 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”, за подобные действия можно получить штраф – от предупреждения до 30 МРП при повторном нарушении.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1512
Re: Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 07.07.25 - 12:05
#1
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Может прекратить кормить зарплатами из бюджетных средств таких законотворцев? Они вообще медкомиссию не проходят при трудоустройстве? Адекватные люди отбор наверно просто не проходят. А жаль. Разбавить коллектив не помешало бы здравомыслящими людьми
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45398
Re: Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 07.07.25 - 14:30
#2
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Да, с голубями конечно перебор, но для начала их нужно уничтожить, как сделал например наш дом, ну и закрыть тех этажи сетками
А вот напротив акимата да, разводят антисанитарию каждый день люди, кормя и целуя этих голубей
Сами кормили кстати, да, ради детей там все это делается в принципе, теперь как с такими , на камеру и штраф?
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
56
Re: Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 07.07.25 - 15:56
#3
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В целом да, в мире, наверное, не особо штрафуют за такое, но там город активно борется с птицами в местах, где много людей: оборудуют здания специальными штуковинами, сетками, обтыкивают карнизы шипами, чтобы они не садились где не надо и тд. У нас пошли более простым путем - запретить кормить и подождать, что будет. Строго говоря, ничего особо не изменится. В городе животному пропитание найти не проблема.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
285
Re: Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 08.07.25 - 09:08
#4
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Во Франции, Италии, Испании, а также в Гонконге запретили кормить голубей. Теперь за кормление диких птиц можно получить штраф до 12,8 тысячи долларов и год тюрьмы.
В Германии запрещено кормить на улице диких голубей и других птиц и животных. За такое нарушение грозят серьезные штрафы, до 5000 евро.
1 миллион вон или 355 тысяч тенге. Такой штраф предусмотрен в Сеуле за кормление голубей. В других регионах Южной Кореи также запретили давать пищу этим птицам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16727
Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 08.07.25 - 10:13
#5
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Я теперь понял как работают депутаты. Они просто целый день гуглят и ищат где в какой стране можно новый штраф к нам перенять)
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1512
Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам
Отправлено: 08.07.25 - 10:37
#6
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Плагиат у нас вроде как тоже чреват последствиями...)))
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